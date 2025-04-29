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Руководство Партии и Государства посетило мавзолей Хо Ши Мина по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны

По случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. — 30 апреля 2025 г.) утром 29 апреля 2025 года делегация Центрального комитета КПВ, Президента, Национального собрания, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложила венок и посетила мавзолей Хо Ши Мина.
  Делегация руководителей партии и государства возложит венки и посетит мавзолей президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА  
В церемонии приняли участие члены Политбюро: Генеральный секретарь То Лам, Президент Лыонг Кыонг, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, Секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен, Первый заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь.

На церемонии также присутствовали бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань, бывший Постоянный член Секретариата Чан Куок Выонг, члены Политбюро, секретари ЦК партии, заместители председателя Национального собрания, заместители премьер-министров, руководители партии и государства, а также руководители министерств, ведомств и массовых организаций на центральном уровне.

Перед светлой памятью Президента Хо Ши Мина делегация выразила глубокую и безмерную благодарность и глубокое почтение за великие заслуги Хо Ши Мина перед революционным делом Партии и народа. Всю свою жизнь он посвятил народу и стране, вел нашу партию и наш народ к славным победам. На венке делегации была надпись: «Вечная благодарность великому Президенту Хо Ши Мину».

Отмечая 50-летие освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, вьетнамцы вспоминают героические страницы истории нации, оглядываются на путь борьбы, строительства и развития страны, глубже осознают ценность и уроки, извлечённые из практического опыта борьбы, чтобы укрепить силу, волю и решимость в строительстве и надёжной защите социалистической Республики Вьетнам, ведя страну к новой эпохе — эпохе подъёма.

Затем делегации Центрального военного совета — Министерства обороны, Парткома общественной безопасности — Министерства общественной безопасности, партийного комитета, Народного совета и Народного комитета города Ханоя и другие также возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина.

После этого делегация руководителей Партии и Государства возложила венок и вознесла благовония в память о Героях-Мучениках у Мемориала героев-мучеников на улице Бакшон.

ВИА/ИЖВ

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