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Руководство Партии и Государства посетило мавзолей Хо Ши Мина по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны
На церемонии также присутствовали бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань, бывший Постоянный член Секретариата Чан Куок Выонг, члены Политбюро, секретари ЦК партии, заместители председателя Национального собрания, заместители премьер-министров, руководители партии и государства, а также руководители министерств, ведомств и массовых организаций на центральном уровне.
Перед светлой памятью Президента Хо Ши Мина делегация выразила глубокую и безмерную благодарность и глубокое почтение за великие заслуги Хо Ши Мина перед революционным делом Партии и народа. Всю свою жизнь он посвятил народу и стране, вел нашу партию и наш народ к славным победам. На венке делегации была надпись: «Вечная благодарность великому Президенту Хо Ши Мину».
Отмечая 50-летие освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, вьетнамцы вспоминают героические страницы истории нации, оглядываются на путь борьбы, строительства и развития страны, глубже осознают ценность и уроки, извлечённые из практического опыта борьбы, чтобы укрепить силу, волю и решимость в строительстве и надёжной защите социалистической Республики Вьетнам, ведя страну к новой эпохе — эпохе подъёма.
Затем делегации Центрального военного совета — Министерства обороны, Парткома общественной безопасности — Министерства общественной безопасности, партийного комитета, Народного совета и Народного комитета города Ханоя и другие также возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина.
После этого делегация руководителей Партии и Государства возложила венок и вознесла благовония в память о Героях-Мучениках у Мемориала героев-мучеников на улице Бакшон.