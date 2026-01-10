Руководство Министерства общественной безопасности Вьетнама поздравило с успешным проведением XII съезда НРПЛ

По случаю участия в составе делегации специального посланника Генерального секретаря То Лама, направленной для поздравления с успешным проведением XII съезда Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), вечером 8 января товарищ генерал-полковник Ле Куок Хунг, член ЦК КПВ, заместитель министра общественной безопасности, председатель Общества вьетнамо-лаосской дружбы в Народной общественной безопасности, посетил и поздравил генерала полиции товарища Вилая Лакхамфонга, члена Политбюро, постоянного члена Секретариата ЦК НРПЛ.

Генерал полиции Вилай Лакхамфонг, член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК НРПЛ (справа) принимает генерал-полковника Ле Куок Хунга, члена ЦК КПВ, заместителя министра общественной безопасности Вьетнама, прибывшего с поздравлениями. (Фото: ВИА)

Кроме того, товарищ генерал-полковник Ле Куок Хунг также посетил с поздравлениями товарища Вантхонга Конгмани — члена ЦК НРПЛ, секретаря провинциального партийного комитета, губернатора провинции Аттапы, бывшего заместителя министра общественной безопасности Лаоса, избранного в Секретариат ЦК НРПЛ; товарища Тхонгли Сисулита — члена ЦК НРПЛ, первого секретаря Центрального комитета Союза молодёжи НРПЛ, члена Общества лаосско-вьетнамской дружбы; а также товарищей из числа руководства Министерства общественной безопасности Лаоса, избранных членами ЦК НРПЛ, включая генерал-полковника Кхамкинха Пхуиламанивонга, генерал-лейтенанта Кхонсавана Сомпхаксая, генерал-майора Ливонга Лаоли и генерал-майора Конгсавата Бунльенга — генерального директора Генерального управления полиции, кандидата в члены ЦК НРПЛ.



На встрече товарищ генерал-полковник Ле Куок Хунг передал генералу полиции товарищу Вилаю Лакхамфонгу, постоянному члену Секретариата ЦК НРПЛ, а также руководству Министерства общественной безопасности Лаоса самые тёплые поздравления от Центрального Партийного комитета общественной безопасности, руководства Министерства и сил Народной общественной безопасности Вьетнама в связи с успешным проведением Съезда и оказанным доверием при избрании на высокие и ответственные должности в период XII съезда НРПЛ.



Товарищ генерал-полковник Ле Куок Хунг поздравил генерала полиции товарища Вилая Лакхамфонга с оказанным доверием при избрании на должность постоянного члена Секретариата ЦК НРПЛ на срок 2026–2030 годов, отметив, что результаты Съезда наглядно свидетельствуют о признании со стороны Партии и Государства Лаоса его значительного вклада, интеллекта и преданности делу на протяжении прошедшего времени.



В свою очередь товарищ генерал полиции Вилай Лакхамфонг, член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК НРПЛ, выразил искреннюю благодарность Партийному комитету и руководству Министерства общественной безопасности Вьетнама, генералу полиции товарищу Лыонг Там Куангу — члену Политбюро, министру общественной безопасности, а также лично генерал-полковнику товарищу Ле Куок Хунгу за поздравления по данному случаю.



Генерал полиции товарищ Вилай Лакхамфонг отметил, что Министерство общественной безопасности Вьетнама стало первой международной делегацией, прибывшей с поздравлениями как лично ему, так и в связи с успешным проведением XII съезда НРПЛ, что наглядно демонстрирует особые чувства и тесную связь между силами полиции двух стран. Он подтвердил готовность совместно с руководством и личным составом полиции Лаоса эффективно выполнять достигнутые договорённости между правоохранительными органами двух государств, выводя сотрудничество между ними на всё более глубокий, практический и результативный уровень.



Во время других поздравительных встреч заместитель министра Ле Куок Хунг выразил радость и поздравил товарища Вантхонга Конгмани с избранием в Секретариат ЦК НРПЛ; поздравил товарища Тхонгли Сисулита с избранием членом ЦК НРПЛ; а также поздравил руководителей Министерства общественной безопасности Лаоса с избранием членами и кандидатами в члены ЦК НРПЛ.



Лаосские товарищи выразили глубокие чувства, искреннюю признательность Министерству общественной безопасности Вьетнама и лично заместителю министра товарищу Ле Куок Хунгу, а также выразили стремление и далее вносить вклад в развитие сотрудничества между двумя странами и между Министерствами общественной безопасности Вьетнама и Лаоса, способствуя обеспечению безопасности и поддержанию общественного порядка в обеих странах.