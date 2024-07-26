Руководство и народ страны прощаются с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом

С безграничной скорбью член Политбюро, президент государства То Лам написал в книге соболезнований на церемонии почтения в Национальном траурном зале, что генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг был любимым человеком вьетнамского народа, особенно выдающимся лидером, убежденным коммунистом и ярким примером, который неустанно изучал и следовал идеологиям, морали и стилю президента Хо Ши Мина, очень авторитетным деятелем партии, государства и народа Вьетнама, а также большим другом народов всего мира.



«Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг всю свою жизнь посвятил стране, партии и народу. Он также внес огромный вклад в революционное дело партии и нации, в международное коммунистическое движение, а также в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире», - написал президент То Лам.

Жители по ряду ходят в дворец Тхонгнят в Хошимине, где состоялась торжественная церемония выражения уважения, в ходе которой в книгу соболезнований были занесены трогательные послания в знак уважения к покойному лидеру.

Государственный лидер пообещал, что следующие поколения будут следовать примеру генерального секретаря, всеми силами служить Отечеству и народу, сохранять единство и единодушие и стремиться к осуществлению цели построения мирного, независимого, единого, демократического, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, как того желал покойный лидер при жизни.

«Имя, карьера, личность и великий вклад генерального секретаря Нгуен Фу Чонга глубоко запечатлены в сердцах людей и навсегда вписаны в славную историю цивилизованной и героической вьетнамской нации», - подчеркнул президент.

Прощаясь с генеральным секретарем партии, член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь напомнил о большом вкладе и жертвах всей жизни главы партии в революционное дело народа и нации, а также в дело строительства и защиты Отечества в новую эпоху.

«Мы обещаем следовать примеру генерального секретаря, оставаться едиными и единодушными, вместе с высокой решимостью и огромными усилиями преодолевать все трудности и вызовы и всеми силами стремиться защитить и делать социалистическое вьетнамское Отечество сильным и процветающим, а вьетнамский народ - счастливым и благополучным», - написал премьер Фам Минь Тьинь.

Глубоко тронутый, член Политбюро, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман написал, что генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг был прекрасным руководителем с большим авторитетом в партии и государстве, убежденным и образцовым коммунистом, посвятившим всю свою жизнь партии, стране и народу. Он прилагал огромные усилия для обновления организации и повышения эффективности работы Национального собрания, давая важные ориентиры законодательному органу, чтобы соответствовать политическим требованиям и задачам страны, а также ожиданиям и доверию избирателей и народа, написал Чан Тхань Ман, подчеркнув, что уход лидера является большой потерей для партии, государства и народа Вьетнама, который оставил после себя безграничную скорбь для его товарищей, соотечественников, семьи и зарубежных друзей.

«Мы будем продолжать следовать революционному пути, выбранному партией, дядюшкой Хо, старшими поколениями и генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом», - написал Чан Тхань Ман в книге соболезнований.

Представляя Центральный руководящий комитет по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями, член Политбюро и постоянный член Секретариата ЦК партии, заместитель главы комитета Лыонг Кыонг написал, что под пристальным, решительным, систематическим, настойчивым, постоянным, беспрекословным, строгим, но гуманным руководством и управлением генерального секретаря, который также является главой руководящего комитета, работа по борьбе с коррупцией достигла большого прогресса с важными и всеобъемлющими достижениями, создав положительные и побочные эффекты в обществе, став «движением и необратимой тенденцией», получив поддержку и высокую оценку со стороны официальных лиц, членов партии и народа, а также признание со стороны международных друзей.

Идеология, мораль, поведение и образ жизни партийного лидера всегда будут «путеводной звездой» и примером для изучения и подражания всей партии, всей армии и всему народу, решительно и настойчиво предотвращая и пресекая коррупцию и негативные явления, а также строя все более чистую и сильную партию, написал Лыонг Кыонг.

В книге соболезнований член Политбюро, секретарь ЦК партии, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) До Ван Чиен написал, что, оплакивая генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, делегация ЦК ОФВ почтительно восскурила благовония в знак торжественного прощания с любимым генеральным секретарем - стойким коммунистическим солдатом, выдающимся учеником покойного президента Хо Ши Мина, талантливым и незаурядным лидером, блестящим мыслителем и великим деятелем культуры.

ОФВ обязуется вместе со всей партией, народом и армией стремиться к построению процветающей и счастливой страны, как того всегда желал генеральный секретарь при жизни, написал До Ван Чиен.

От имени партийного комитета, Народного совета, Народного комитета Ханоя член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Буй Тхи Минь Хоай написала в книге соболезнований, что кончина генерального секретаря - невосполнимая утрата, оставляющая безграничную скорбь для партии, властей, народа, вооруженных сил столицы Ханоя и всей нации.

В то же время в зале Тхонгнят в Хошимине состоялась торжественная церемония выражения уважения, в ходе которой в книгу соболезнований были занесены трогательные послания в знак уважения к покойному лидеру.

От имени городского партийного комитета, Народного совета, Народного комитета и Комитета Отечественного фронта Вьетнама член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Нгуен Ван Нен написал, что кончина генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга - большая потеря для партии, государства и народа Вьетнама и невосполнимая для его семьи и близких.

В деревне Лайда общины Донгхой уезда Донгань, родном городе генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, постоянный заместитель секретаря Союза коммунистической молодежи Ханоя имени Хо Ши Мина Нгуен Дук Тьен написал в книге соболезнований, что молодые поколения обязуются учиться и посвящать свои усилия в соответствии с учением покойного лидера, которое заключается в следовании революционному пути партии и народа.

От имени вооруженных сил общины Донгхой подполковник Хоанг Нгок Хоат в написал, что партийный лидер с большой преданностью нации подал яркий пример вооруженным силам и народу общины Донгхой.