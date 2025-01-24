НОВОСТИ
Руководителя партии и государства посетили мавзолей президента Хо Ши Мина по случаю Лунного Нового года
Лидеры выразили свое почтение и глубокую благодарность президенту Хо Ши Мину - гениальному лидеру и герою национального освобождения, который посвятил всю свою жизнь народу и стране, и вел партию и народ к славным победам.
Они обязались ускорить и совершить прорыв в успешном выполнении резолюции всевьетнамского парийного съезда 13-го созыва, чтобы помочь Вьетнаму твердо шагнуть в новую эру - эру подъема нации, и внести больший вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.
Затем делегация возложила венок и воскурила благовония в память о павших героях у Монумента павших героев на столичной улице Бакшон.
В тот же день делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны, Центральной партийной организации общественной безопасности - Министерства общественной безопасности, а также Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя почтили память президента Хо Ши Мина и возложили цветы к Монументу павших героев.
По этому случаю руководители и бывшие руководительницы партии и государства возложили венки и воскурили благовония в память о революционных предшественниках и павших героях на городском кладбище Майзить.