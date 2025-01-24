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Руководителя партии и государства посетили мавзолей президента Хо Ши Мина по случаю Лунного Нового года

Делегация Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента государства, Национального собрания (НС), Правительства и Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) 23 января возложила цветы к мавзолею президента Хо Ши Мина в Ханое по случаю празднования Нового года по лунному календарю (Тэт) 2025.
  Руководители партии и государства возложили цветы к мавзолею президента Хо Ши Мина в Ханое. Фото: ВИА 
В состав делегации вошли Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, бывший Генеральный секретарь партии Нонг Дык Мань, Президент государства Лыонг Кыонг, Председатель НС Чан Тхань Ман, бывшие председатели НС Нгуен Шинь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган, постоянный член секретариата ЦК партии, председатель контрольно-ревизионной комиссии ЦК партии Чан Кам Ту, председатель ЦК ВФФ До Ван Чиен, а также многие бывшие руководители и представители министерств и ведомств.

Лидеры выразили свое почтение и глубокую благодарность президенту Хо Ши Мину - гениальному лидеру и герою национального освобождения, который посвятил всю свою жизнь народу и стране, и вел партию и народ к славным победам.

Они обязались ускорить и совершить прорыв в успешном выполнении резолюции всевьетнамского парийного съезда 13-го созыва, чтобы помочь Вьетнаму твердо шагнуть в новую эру - эру подъема нации, и внести больший вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.

Затем делегация возложила венок и воскурила благовония в память о павших героях у Монумента павших героев на столичной улице Бакшон.

В тот же день делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны, Центральной партийной организации общественной безопасности - Министерства общественной безопасности, а также Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя почтили память президента Хо Ши Мина и возложили цветы к Монументу павших героев.

По этому случаю руководители и бывшие руководительницы партии и государства возложили венки и воскурили благовония в память о революционных предшественниках и павших героях на городском кладбище Майзить.

ИЖВ/ВИА

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