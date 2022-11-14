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Руководитель ЮНИСЕФ высоко оценивает достижения Вьетнама в области защиты и ухода за детьми
ЮНИСЕФ во Вьетнаме процитировал Рассел, которая сказала, что за последние десятилетия Вьетнам добился больших успехов в обеспечении того, чтобы дети по всей стране были здоровы и в безопасности, имели доступ к образованию и им были созданы благоприятные условия для полного раскрытия их потенциала.
Она сказала, что ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с правительством Вьетнама и партнерами, чтобы все дети, особенно наиболее уязвимые, могли получить доступ к необходимым услугам и помощи.
Она отметила, что помимо достижений усилия по защите и уходу за детьми во Вьетнаме все еще сталкиваются с многочисленными проблемами, уточнив, что некоторые дети все еще страдают от бедности и отсутствия доступа к защите и основным услугам. Это дети этнических меньшинств, дети, чьи родители работают далеко, и дети с ограниченными возможностями.
Она добавила, что эта ситуация ухудшилась из-за последствий пандемии COVID-19.
Кроме того, по ее словам, до сих пор фиксируется тяжелое детское недоедание.
Во время поездки Рассел приняла участие в нескольких мероприятиях в провинции Центрального нагорья Жалай, где она посетила несколько медицинских учреждений, в которых проводится обследование и лечение детей, страдающих от недоедания.
Она отметила, что ЮНИСЕФ работает над тем, чтобы лечение тяжелой и хронической недостаточности питания было включено в национальную схему медицинского страхования Вьетнама, а также продвигает социальные пособия для предотвращения недоедания у детей.
Руководитель ЮНИСЕФ также указал на другие риски, с которыми сталкиваются дети, в том числе последствия изменения климата, в то время как Вьетнам является одним из наиболее уязвимых для стихийных бедствий, включая наводнения и оползни.
Она высоко оценила приверженность вьетнамского правительства решению проблемы климатического кризиса и рисков, связанных с изменением климата для детей.
По словам Рассел, инвестиции в повышение адаптивности и устойчивости являются ключом к решению проблем климата, а также неравенства, вызванного изменением климата в будущем.
Во Вьетнаме ЮНИСЕФ помогает правительству в подготовке учителей и реформировании школьных программ. Эти усилия помогут детям адаптироваться к изменению климата и улучшить их способность находить решения, добавила она.