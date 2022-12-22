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НОВОСТИ

Руководитель ОФВ поздравил католиков в Контуме с Рождеством

21 декабря председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) До Ван Чиен посетил епископский дворец епархии Контум, чтобы поздравить с Рождеством католическую общину провинции Контум Центрального нагорья. Пожелав епископу Нгуен Хунг Ви, священникам, монахам, монахиням и всей католической общине счастливого Рождества, чиновник высоко оценил их значительный вклад в дело национальной защиты и строительства, а также местные кампании, служащие социально-экономическому росту, такие как кампании по профилактике и контролю COVID-19, строительству сельской местности нового типа и защите окружающей среды.

Чиен выразил надежду, что епископ, другие высокопоставленные лица и последователи епархии продолжат объединять усилия с властями и жителями Контума для дальнейшего развития провинции, укрепления солидарности между религиозными и нерелигиозными людьми и ускорения реализации ориентаций партии и законов государства.

Епископ Ви поделился надеждой, что государство и церковь продолжат совместную работу по построению благополучной жизни, ожидая мирного нового года.

ВИА/ИЖВ

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