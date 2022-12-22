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Руководитель ОФВ поздравил католиков в Контуме с Рождеством
Чиен выразил надежду, что епископ, другие высокопоставленные лица и последователи епархии продолжат объединять усилия с властями и жителями Контума для дальнейшего развития провинции, укрепления солидарности между религиозными и нерелигиозными людьми и ускорения реализации ориентаций партии и законов государства.
Епископ Ви поделился надеждой, что государство и церковь продолжат совместную работу по построению благополучной жизни, ожидая мирного нового года.