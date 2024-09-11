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Руководитель НС Вьетнама встретился с российскими друзьями

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман 10 сентября в рамках своего официального визита в Россию устроил прием для представителей Общества российско-вьетнамской дружбы и Общества российских ветеранов во Вьетнаме.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и представители Общества российско-вьетнамской дружбы и Общества российских ветеранов во Вьетнаме. Источник: ВИA  

Российские гости приветствовали визит председателя Чан Тхань Мана, отметив, что он поможет укрепить особую традиционную дружбу между Россией и Вьетнамом.

Они вспомнили тёплые чувства и воспоминания о времени службы во Вьетнаме, когда они стояли плечом к плечу с вьетнамскими друзьями во время борьбы Вьетнама за национальную независимость.

Представители отметили, что их организации организовали множество мероприятий для продвижения дружбы между Россией и Вьетнамом и оказали поддержку вьетнамским студентам, предприятиям и населенным пунктам в их учебе, инвестициях, деловой активности в России и сотрудничестве с российскими населенными пунктами.

Для дальнейшего углубления дружбы между двумя народами ассоциации предложили Вьетнаму рассмотреть возможность строительства памятника, посвященного российским специалистам, помогавшим Вьетнаму в борьбе за национальное освобождение, и российско-вьетнамского культурного центра в Москве, в котором будут организованы занятия по вьетнамскому языку и культурные обмены.

Представители подтвердили, что несмотря на непредсказуемые изменения в мире, дружба между двумя нациями никогда не изменится. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама навсегда сохранят в памяти ценную и искреннюю поддержку, которую российский народ оказал Вьетнаму в прошлом в борьбе за национальную независимость и воссоединение страны, а также в настоящем в процессе национального строительства.

Он отметил роль и усилия Общество российско-вьетнамской дружбы и Общества российских ветеранов во Вьетнаме в развитии традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

Вспоминая множество проектов во Вьетнаме, построенных при помощи России, таких как Мавзолей президента Хо Ши Мина, Дворец дружбы Вьетнам-СССР, гидроэлектростанция Хоабинь, Чан Тхань Ман выразил надежду, что две страны будут развивать сотрудничество и вместе строить ещё больше совместных объектов, соответствующих уровню их всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Он отметил, что в 2009 году во Вьетнаме в центральной провинции Кханьхоа был открыт памятник воинам Советского Союза, России и Вьетнама, посвященный благородным международным отношениям между Вьетнамской народной армией и армией Советского Союза, ныне Российской Федерации. Чан Тхань Ман также поблагодарил Россию за строительство памятника вьетнамским добровольцам, сражавшимся за защиту Москвы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который был открыт в августе и способствует дальнейшему укреплению дружбы между двумя народами.

Председатель НС призвал обе ассоциации продолжать тесное сотрудничество с посольством Вьетнама в России и Обществом российско-вьетнамской дружбы для повышения их участия в двустороннем сотрудничестве


ИЖВ/ВИА

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