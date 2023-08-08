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Руководитель НС Вьетнама встретился со спикером нижней палаты парламента Таиланда в Джакарте
Председатель НС Хюэ поздравил спикера Палаты представителей с новой должностью председателя Национальной ассамблеи Таиланда и выразил надежду, что Ван Мухамад Нур Матха будет и впредь вносить свой вклад в развитие вьетнамско-таиландских отношений.
Стороны выразили удовлетворение по поводу крепкой дружбы и расширяющегося сотрудничества между двумя странами. Они отметили, что двустороннее экономическое партнерство активно развивается, а Таиланд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама и вторым по величине инвестором среди членов АСЕАН.
Председатель НС Хюэ сказал, что в 2023 г., когда обе страны будут отмечать 10-летие установления двустороннего стратегического партнерства, обе стороны должны усилить координацию для реализации стратегии «Три связи», включающей в себя связи в цепочках поставок, связи в экономике, бизнесе и населенных пунктах, а также связи в стратегиях устойчивого роста, для достижения цели двусторонней торговли в 25 млрд. долл. США.
Высший законодательный орган Вьетнама обратился к парламенту Таиланда с просьбой продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Таиланде, поддерживать развитие вьетнамской культуры в стране, закладывая основу для обмена людьми между двумя государствами.
В свою очередь, спикер парламента Ван Мухамад Нур Матха поздравил Вьетнам с социально-экономическими достижениями страны и высоко оценил вклад вьетнамской общины в Таиланде в развитие принимающего общества. Он подтвердил, что парламент и правительство Таиланда будут и впредь создавать оптимальные условия для жизни этой общины.
Стороны договорились, что законодательные органы двух стран должны расширять обмен делегациями на всех уровнях и укреплять сотрудничество между своими специализированными ведомствами.
На встрече, состоявшейся в кулуарах 44-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA), председатель НС Хюэ пригласил делегацию парламентариев Таиланда на Девятую всемирную конференцию молодых парламентариев в Ханое.