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Руководитель НС Вьетнама встретился со спикером нижней палаты парламента Таиланда в Джакарте

7 августа в Джакарте состоялась встреча председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ с председателем Палаты представителей Таиланда Ван Мухамадом Нур Матой, в ходе которой председатель НС Хюэ подтвердил, что Вьетнам высоко ценит укрепление стратегического партнерства с Таиландом.
  Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ (справа) встретился со спикером Палаты представителей Таиланда Ван Мухамад Нур Мата в Джакарте 7 августа. Фото: ВИA  
7 августа в Джакарте состоялась встреча председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ с председателем Палаты представителей Таиланда Ван Мухамадом Нур Матой, в ходе которой председатель НС Хюэ подтвердил, что Вьетнам высоко ценит укрепление стратегического партнерства с Таиландом.

Председатель НС Хюэ поздравил спикера Палаты представителей с новой должностью председателя Национальной ассамблеи Таиланда и выразил надежду, что Ван Мухамад Нур Матха будет и впредь вносить свой вклад в развитие вьетнамско-таиландских отношений.

Стороны выразили удовлетворение по поводу крепкой дружбы и расширяющегося сотрудничества между двумя странами. Они отметили, что двустороннее экономическое партнерство активно развивается, а Таиланд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама и вторым по величине инвестором среди членов АСЕАН.

Председатель НС Хюэ сказал, что в 2023 г., когда обе страны будут отмечать 10-летие установления двустороннего стратегического партнерства, обе стороны должны усилить координацию для реализации стратегии «Три связи»‎, включающей в себя связи в цепочках поставок, связи в экономике, бизнесе и населенных пунктах, а также связи в стратегиях устойчивого роста, для достижения цели двусторонней торговли в 25 млрд. долл. США.

Высший законодательный орган Вьетнама обратился к парламенту Таиланда с просьбой продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Таиланде, поддерживать развитие вьетнамской культуры в стране, закладывая основу для обмена людьми между двумя государствами.

В свою очередь, спикер парламента Ван Мухамад Нур Матха поздравил Вьетнам с социально-экономическими достижениями страны и высоко оценил вклад вьетнамской общины в Таиланде в развитие принимающего общества. Он подтвердил, что парламент и правительство Таиланда будут и впредь создавать оптимальные условия для жизни этой общины.

Стороны договорились, что законодательные органы двух стран должны расширять обмен делегациями на всех уровнях и укреплять сотрудничество между своими специализированными ведомствами.

На встрече, состоявшейся в кулуарах 44-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA), председатель НС Хюэ пригласил делегацию парламентариев Таиланда на Девятую всемирную конференцию молодых парламентариев в Ханое.

ВИА/ИЖВ

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