НОВОСТИ
Руководитель Национального руководящего комитета по гражданской обороне распорядился принять меры по реагированию на сильные дожди и наводнения
Согласно прогнозу, с 7 по 10 октября уровень воды на реках Кау, Тхыонг, Лукнам, а также на многих реках в провинциях Каобанг, Лангшон и других северных районах продолжит быстро повышаться; на отдельных участках он может превысить отметку тревоги III, с возможностью возникновения чрезвычайно большого наводнения. В некоторых районах, например в Хоатхыонг (провинция Тхайнгуен), зафиксировано количество осадков до 437,6 мм, в Боха (провинция Бакнинь) — 250,4 мм лишь за ночь с 6 на 7 октября.
В сложившейся ситуации комитет потребовал от местных властей строго выполнить телеграмму № 188/CĐ-TTg от 6 октября 2025 года премьер-министра, внимательно отслеживать развитие дождей и паводков, своевременно информировать население, заблаговременно эвакуировать жителей из низменных районов, прибрежных зон и территорий с риском оползней. Провинциям предписано усилить контроль, патрулирование и охрану дамб; реализовать планы по их укреплению и защите особо уязвимых участков, обеспечить готовность персонала, материалов и техники для реагирования в соответствии с принципом «четырёх на местах»; гарантировать безопасность дорожного движения и не допустить человеческих жертв по причине халатности.
В тот же день Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды направило служебное письмо № 7559/BNNMT-ĐĐ властям Ханоя, Тхайнгуена, Бакниня и Хайфона о мерах по обеспечению безопасности системы дамб в условиях угрозы чрезвычайно большого наводнения. Министерство потребовало от местных органов внимательно отслеживать уровень воды, оперативно выполнять планы по укреплению дамб, уделяя особое внимание участкам, расположенным вдоль рек, где существует риск просачивания, оползания или разрушения уязвимых гидротехнических сооружений.
Провинциальные и городские власти должны усилить проверки, патрулирование и охрану дамб в соответствии с установленными нормами и нести ответственность в случае возникновения аварий по причине халатности. Одновременно необходимо обеспечить наличие сил, материалов и средств для ликвидации возможных инцидентов, гарантировать безопасность системы дамб и своевременно отчитываться перед Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды для координации действий.