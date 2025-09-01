НОВОСТИ
Руководитель Камбоджи высоко оценивает историческую победу Вьетнама и особую дружбу с Камбоджей
По словам Хенг Самрина, визит ярко демонстрирует традиционные отношения дружбы, солидарности и сотрудничества во всех областях между двумя государствами, а также подчёркивает высочайшее внимание к политическим и дипломатическим связям.
Отношения между странами играли и продолжают играть важную роль в установлении и развитии сотрудничества между правительствами и народами Камбоджи и Вьетнама. История братских связей глубоко запечатлелась в сердцах руководителей, кадров и граждан обеих стран. Камбоджийско-вьетнамская дружба носит особый характер и имеет бесценное значение. Достижения в развитии и процветании двух стран являются результатом культивирования этой традиционной дружбы, а также взаимной поддержки и помощи между двумя партиями, государствами и народами.
Текущий визит - это возможность укрепить и расширить связи «народ - к народу», содействовать культурным и туристическим обменам и углублению взаимопонимания. Участие высокопоставленной делегации Камбоджи в праздновании 80-летия Национального дня СРВ имеет символическое значение: оно подчёркивает традиционную дружбу, уважение к истории и общим ценностям, а также открывает новый этап двустороннего сотрудничества, направленного на устойчивое будущее.
На основе высокого уровня политического доверия тесные отношения между двумя государствами способствуют укреплению и развитию традиционной дружбы и сотрудничества во всех сферах, а также обеспечивают эффективность и согласованность в реализации внешнеполитических задач, в вопросах безопасности, обороны, экономики, торговли и туризма. Одновременно они позволяют совместно противостоять вмешательству извне во внутренние дела, «цветным революциям» и попыткам свержения законной власти, а также сотрудничать в борьбе с преступностью, транснациональной преступностью и оказывать поддержку друг другу на международной арене. Всё это является прочным фундаментом для углубления двусторонних отношений в условиях сложной и нестабильной ситуации в регионе и мире.
Говоря об историческом событии 80-летней давности, Хенг Самрин отметил, что Августовская революция и образование Демократической Республики Вьетнам стали величайшей победой не только вьетнамского народа, но и имели огромное значение для движения за национальное освобождение во всём мире, особенно в Юго-Восточной Азии. Это важнейшая веха, положившая конец многовековому колониальному и феодальному угнетению и открывшая эру независимости и свободы.
Он подчеркнул, что урок о силе великого национального единства, о мудром руководстве Коммунистической партии Вьетнама и о стратегическом видении Президента Хо Ши Мина сохраняет свою актуальность и продолжает освещать путь современной вьетнамской революции.
Для Камбоджи победа 1945 года стала мощным источником вдохновения, доказательством способности народов Юго-Восточной Азии самостоятельно завоёвывать независимость. Этот дух вдохновлял камбоджийское революционное движение и воодушевлял руководство страны в борьбе за национальное освобождение. Событие оказало большое влияние на Лаос, Таиланд, Индонезию и многие другие страны региона, стимулировав антиколониальное движение и подтвердив право народов на самоопределение.
В международном масштабе Августовская революция направила послание о том, что народы колоний имеют право на самоопределение, и стала символом, воодушевившим движения за независимость в Азии и Африке. Для Камбоджи солидарные отношения с Вьетнамом во все периоды исторической борьбы стали бесценным достоянием, объединяющим два народа как братьев.
Хенг Самрин отметил, что в условиях региональных и мировых потрясений Камбодже и Вьетнаму необходимо и впредь укреплять добрососедские отношения, традиционную дружбу и всестороннее устойчивое сотрудничество. По его мнению, две страны должны сосредоточиться на ключевых сферах: обмен делегациями на разных уровнях; укрепление экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества; развитие инфраструктуры и транспорта; расширение сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и обменов между народами; и, в особенности, координация действий в сфере безопасности и обороны. Эти направления станут двигателем углубления и повышения эффективности двусторонних отношений, что внесёт вклад в мир и стабильность региона.
По случаю 80-летия основания Вьетнамского информационного агентства (15.09.1945 – 15.09.2025) Хенг Самрин направил самые тёплые поздравления руководству, сотрудникам и журналистам национального агентства. Он отметил, что ВИА стало надёжным и авторитетным голосом страны, вносящим вклад в укрепление связей между вьетнамским народом и международными друзьями.
Особенно тепло он охарактеризовал давние отношения между ВИА и Национальным информационным агентством Камбоджи (AKP), назвав их ярким символом дружбы и сотрудничества в сфере информации между двумя народами. Хенг Самрин выразил уверенность, что в будущем ВИА будет и дальше активно развиваться, обеспечивая точную и своевременную информацию, а также расширяя сотрудничество с AKP, тем самым ещё более укрепляя связи между Камбоджей и Вьетнамом.
Он пожелал ВИА уверенно двигаться вперёд, становиться предметом гордости вьетнамского народа и крепким мостом, соединяющим два соседних государства.