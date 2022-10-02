Руководитель г. Хошимина принял Премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса

Товарищ Нгуен Ван Нен (справа) и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Фото: ВИА

Вечером 1 октября в актовом зале «Тхонгнят» член Политбюро, Секретарь парткома г. Хошимина Нгуен Ван Нен принял премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса.

Выражая удовлетворение хорошим развитием отношений между двумя Партиями, двумя Правительствами и народами двух стран, товарищ Нгуен Ван Нен заявил, что г. Хошимин желает в дальнейшем развивать сотрудничество с Кубой в областях, в которых у Кубы есть сильные стороны, а у города есть потребности, такие как сотрудничество в области фармацевтических технологий, обмен опытом в области подготовки медицинских кадров по заботе о здоровье населения, первичному медико-санитарному обслуживанию, туризм, укрепление продвижения культурного обмена между молодыми поколениями...

Высоко оценивая потенциал экономического развития г. Хошимина, Премьер-министр Кубы согласился с предложениями о сотрудничестве Секретаря парткома города Нгуен Ван Нена. Он подтвердил, что Куба желает увеличить потенциал сотрудничества с г. Хошимином в виде практических проектов в потенциальных областях, таких как высокие технологии, фармацевтические химические технологии и т. д.

Во время рабочего визита в г. Хошимин премьер-министр Мануэль Марреро Крус и высокопоставленная делегация Правительства Кубы посетили исторический памятник Туннели Кути, провели рабочий визит в Парк высоких технологий г. Хошимина.



