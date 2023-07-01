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Руководитель ГСУ предлагает меры по стимулированию экономического роста

По словам директора Главного статистического управления (ГСУ) Нгуен Тхи Хыонг, все сектора экономики должны активно осуществлять решительные и синхронные меры по стимулированию роста и преодолению трудностей в оставшуюся часть года По словам директора Главного статистического управления (ГСУ) Нгуен Тхи Хыонг, все сектора экономики должны активно осуществлять решительные и синхронные меры по стимулированию роста и преодолению трудностей в оставшуюся часть года, стремясь достичь целевого показателя роста ВВП на 6,5% в этом году.

Хыонг сказала, что хотя темпы роста ВВП в размере 3,72%, зафиксированные в первой половине этого года, оказались ниже ожидаемых, это вполне приемлемый уровень в контексте текущей глобальной экономической ситуации со сложными и непредсказуемыми развитиями, а также жесткой стратегической конкуренции между мировыми державами.

По ее мнению, цель роста в 6,5%, поставленная Вьетнамом на этот год, является трудной, поскольку потребности рынка еще не выросли, а заказов по-прежнему мало.

Эксперт подчеркнула, что для стимулирования экономического роста в оставшуюся часть года необходимо поддерживать макроэкономическую стабильность и сдерживать инфляцию, а также внимательно следить за международной экономической и финансовой ситуацией, оценивая ее влияние на производственный сектор, чтобы своевременно отреагировать и поддержать производственную деятельность.

По ее словам, крайне важно гармонично координировать микроэкономическую политику и обеспечить баланс между контролем инфляции и развитием, процентной ставкой и обменным курсом, а также между балансировкой бюджета и поддержкой населения и бизнеса, между государственными и инвестициями, прямыми иностранными инвестициями и частными инвестициями на фоне медленного роста частных инвестиций по сравнению с остальными каналами.

Хыонг также подчеркнула необходимость ускорить выделение государственных инвестиций и своевременно устранять препятствия в ходе реализации плана государственных инвестиций, создавая тем самым мотивацию для роста. Наряду с этим необходимо улучшить деловую и инвестиционную среду, сократить административные процедуры, чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися в связи с изменением предложения, стимулировать внутренние и иностранные инвестиции, повысить производительность и снизить издержки производства и бизнеса, добавила она.

Кроме того, руководитель ГСУ отметила необходимость эффективной реализации мер по стимулированию спроса в сфере торговли и услуг, а также программ продвижения туризма и решений по диверсификации экспортных рынков и продукции.

Она также посоветовала предприятиям искать новых клиентов, укреплять взаимосвязь между производственными и сбытовыми цепочками и оптимизировать производственную деятельность.

ИЖВ/ВИА

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