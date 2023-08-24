Руководитель города Хошимин принял министра иностранных дел Австралии

Секретарь партийного комитета города Хошимин Нгуен Ван Нен 23 августа устроил прием для министра иностранных дел Австралии Пенни Вонга, которая находится с рабочим визитом в южном мегаполисе.

Секретарь парткома Хошимина Нгуен Ван Нен (третий справа), министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и делегаты на приеме (Фото: ВИА)

Нен подчеркнул важность поездки Вонга, отметив, что она придаст новый импульс двусторонним отношениям, тем более что две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и пятилетие стратегического партнерства (2018 - 2023 гг.).

По его словам, за последние полвека отношения между Вьетнамом и Австралией получили активное развитие, характеризующееся гармоничной связью и углублением политического доверия, а также всесторонним, практическим и эффективным сотрудничеством в различных областях.

Нен высоко оценил поддержку Вонга в продвижении сотрудничества между городом Хошимин и австралийскими партнерами.

По его словам, город Хошимин и австралийские партнеры поддерживают прочные отношения сотрудничества в области инвестиций, образования и здравоохранения, подчеркивая, что южный мегаполис стремится к дальнейшему расширению сотрудничества с австралийскими партнерами, особенно в таких областях, как подготовка высококачественных кадров, энергетический переход, развитие городской инфраструктуры и смягчение последствий изменения климата.

Он выразил уверенность, что официальный визит австралийского министра во Вьетнам способствует не только укреплению вьетнамо-австралийских отношений, но и открывает новые возможности для сотрудничества между правительствами, бизнесом и народами двух стран.

По его словам, общие интересы и заботы двух стран, а также доверие, ожидания и решимость помогут создать еще более эффективные прорывы в двусторонних отношениях в ближайшем будущем.

Вонг, в свою очередь, отметила, что состоявшиеся в этом году визиты на высшем уровне между двумя странами демонстрируют их взаимную заинтересованность и общие цели в развитии двусторонних отношений, направленных на взаимную выгоду для стабильного развития и процветания региона.

По словам австралийского чиновника, оглядываясь назад на 50-летнюю историю дипломатических отношений между двумя странами, Австралия гордится своими усилиями по развитию двусторонних отношений, включая повышение уровня отношений до стратегического партнерства, которое служит основой для активного продвижения сотрудничества двух стран во всех областях.

Австралия неизменно признает, что город Хошимин является важным компонентом двусторонних отношений между Австралией и Вьетнамом, и стремится к дальнейшему укреплению тесного сотрудничества с южным центром в областях, представляющих взаимный интерес, - продолжила она.

Отметив предложение о сотрудничестве, поступившее от главы города Вьетнама, Вонг заявила, что недавно правительство Австралии приняло решение о выделении 94,5 млн. австралийских долларов (более 60,76 млн. долл. США) на реализацию мероприятий по смягчению последствий изменения климата в районе дельты реки Меконг.

Австралия хочет сотрудничать с Вьетнамом, в том числе с городом Хошимин, в создании правовой базы для образовательного сотрудничества между двумя сторонами, что облегчит австралийским академиям и университетам открытие филиалов в городе, а также будет способствовать развитию студенческого обмена между двумя странами, добавила она.

Во время своего пребывания в Хошимине Вонг проведет ток-шоу со студентами Экономического университета Хошимина./.