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Руководитель города Хошимин встретился с президентом Германии

Председатель Народного комитета города Хошимин Фан Ван Май 24 января встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который с 23 января совершает двухдневный государственный визит во Вьетнам.
  Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (третий слева), председатель Народного комитета города Хошимин Фан Ван Май (третий справа) и другие официальные лица. Источник: ВИA  
 Фан Ван Май выразил надежду, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер продолжит поощрять немецкие предприятия к расширению сотрудничества и инвестиций в город в таких областях, где Германия имеет сильные стороны, как производственные технологии, инфраструктура и возобновляемые источники энергии, тем самым способствуя устойчивому развитию города.

Город обязуется продолжать улучшать инвестиционную среду и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Германии, подчеркнул он.

Председатель Народного комитета города Хошимин также предложил президенту Германии поощрять и поддерживать немецкие образовательные организации и предприятия для укрепления сотрудничества с городом в области образования и профессиональной подготовки студентов, а также обмена опытом в области управления образованием и инноваций.

Он надеется, что правительство Германии будет и впредь способствовать обмену людьми между немецкими населенными пунктами и городом Хошимин.

Президент Германии высоко оценил динамичное развитие города, которое внесло вклад в общее развитие Вьетнама за последние годы.

Во время пребывания в городе запланировано проведение круглого стола с представителями немецкого бизнеса, а также посещение вьетнамско-немецкого университета в соседней провинции Биньзыонг.

ВИА/ИЖВ

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