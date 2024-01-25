НОВОСТИ
Руководитель города Хошимин встретился с президентом Германии
Город обязуется продолжать улучшать инвестиционную среду и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Германии, подчеркнул он.
Председатель Народного комитета города Хошимин также предложил президенту Германии поощрять и поддерживать немецкие образовательные организации и предприятия для укрепления сотрудничества с городом в области образования и профессиональной подготовки студентов, а также обмена опытом в области управления образованием и инноваций.
Он надеется, что правительство Германии будет и впредь способствовать обмену людьми между немецкими населенными пунктами и городом Хошимин.
Президент Германии высоко оценил динамичное развитие города, которое внесло вклад в общее развитие Вьетнама за последние годы.
Во время пребывания в городе запланировано проведение круглого стола с представителями немецкого бизнеса, а также посещение вьетнамско-немецкого университета в соседней провинции Биньзыонг.