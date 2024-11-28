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Руководитель города Хошимин встретились с президентом Болгарии
Нгуен Ван Нэн отметил важность визита Румена Радева в город Хошимин, который послужил для южного мегаполиса большим источником вдохновения для эффективной реализации Совместного заявления Вьетнама и Болгарии.
По его словам, на протяжении почти 75 лет традиционная дружба, политическое доверие и сотрудничество между Вьетнамом и Болгарией развиваются чрезвычайно хорошо. Правительство и народ Вьетнама всегда помнят огромную поддержку и помощь международных друзей, в том числе Болгарии, стране в ее борьбе за национальную независимость в прошлом, а также в усилиях по национальному строительству в настоящее время.
Город Хошимин стремится к укреплению сотрудничества с болгарскими партнерами, и для него большая честь быть выбранным в качестве места проведения вьетнамско-болгарского бизнес-форума, сказал Нгуен Ван Нэн, добавив, что это будет важная возможность для предпринимателей с двух сторон встретиться, обменяться информацией и изучить потенциальные возможности сотрудничества.
Он подчеркнул, что муниципальные власти будут активно реализовывать совместную декларацию, а также предложенные направления сотрудничества между городом Хошимин и столицей Болгарии Софией. Он выразил надежду, что Румен Радев будет способствовать сотрудничеству между двумя городами.
В свою очередь, Румен Радев сказал, что впечатлен динамизмом и потенциалом экономического развития города, выразив уверенность, что его поездка в город принесет положительные результаты, способствуя развитию двустороннего сотрудничества.
Болгарский лидер подтвердил, что его страна всегда ценит сильное экономическое развитие Вьетнама, дорожит традиционной дружбой с ним и считает эту страну своим ведущим партнером в Юго-Восточной Азии.
Болгария надеется активизировать экономическое сотрудничество с Вьетнамом, особенно в области транспорта, логистики, машиностроения и автомобилестроения, судостроения, образования и сельского хозяйства, заявил он.
После встречи Нгуен Ван Нэн и Румен Радев приняли участие в обмене письмом о сотрудничестве между городом Хошимин и Софией.
Во время своего пребывания в городе Хошимин Румен Радев посетит Вьетнамско-Болгарский бизнес-форум, встретится с представителями Общества вьетнамско-болгарской дружбы в городе Хошимин и осмотрит некоторые местные достопримечательности.