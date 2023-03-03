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Руководители стран направили поздравления Президенту Во Ван Тхыонгу

По случаю избрания товарища Во Ван Тхыонга 15-м Национальным собранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам, руководителей Лаосской Народно-Демократической Республики, Китайской Народной Республики, Королевства Камбоджа, Республики Куба прислали поздравительное письмо и телеграмму.
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Фото: ВИА  
В своем поздравительном письме президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тонглун Сисулит подчеркнул, что товарищ Во Ван Тхыонг был избран на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам, что свидетельствует о доверии Партии и государства и народа Вьетнама, подтвердил, что всегда будет готов сотрудничать, чтобы способствовать укреплению великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества, товарищества и братства между двумя партиями, государствами и народами, основа которых была заложена великим покойным президентом Хо Ши Мина, президентом Кейсона Фомвихана и президентом Суфанувонга, а также сохраняли и продвигали поколения лидеров двух стран.

Президент Лаоса Тонглун Сисулит также выразил уверенность в том, что благодаря своим возможностям и богатому опыту товарищ Во Ван Тхыонг присоединится к высшей команде вьетнамского руководства, чтобы привести страну к дальнейшему неуклонному движению к цели «богатый народ, сильная страна, демократия, справедливость и цивилизация», в то же время пожелал, чтобы лаосско-вьетнамские отношения всегда были вечнозелеными и устойчивыми.

В своем поздравлении председатель КНР Си Цзиньпина подчёркивал, что Китай и Вьетнам — две соседние, дружественные, социалистические страны. За прошедший год председатель Си Цзиньпин и генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг достигли важного консенсуса в вопросах укрепления традиционной дружбы, стратегических обменов и углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, совместного развития китайско-вьетнамского всеобъемлющего партнерства стратегического сотрудничества в новую эпоху. Председатель Си Цзиньпин выразил большое значение китайско-вьетнамским отношениям, выразив готовность работать с президентом Во Ван Тхыонгом, чтобы способствовать стабильному и здоровому развитию двухсторонних отношени, пожелал Вьетнаму процветания, благосостояния, а народу Вьетнама счастья, пожелал товарищу Во Васн Тхыонгу больших успехов на новом посту.

В своем поздравительном письме Король Камбоджи Преа Бат Самдеч Преа Боромнет Нородом Сихамони направил наилучшие пожелания президенту Во Ван Тхыонгу по случаю избрания НС Вьетнама на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. В то же время Король выразил твердую уверенность в том, что под руководством Во Ван Тхаонга Вьетнам и впредь будет добиваться многих великих достижений, быстро развиваться во всех областях и играть важную роль в регионе и в мире, камбоджиско-вьетнамские отношения будут становиться все более тесными, по имя мира, стабильности, сотрудничества и дальнейшего развития.

В своем поздравительном письме президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес направил президенту Во Ван Тхыонгу наилучшие пожелания успехов и всего наилучшего, он твердо уверен, что две страны Куба и Вьетнам будут и впредь укреплять сотрудничество во всех областях, укреплять образцовые отношения между двумя Партиями, государствами и народами, основанные на взаимном политическом доверии, и регулярно обмениваться опытом в совместных усилиях по построению социализма. Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил свою непоколебимую волю к продолжению усилий по сохранению традиционной братской солидарности между Вьетнамом и Кубой.

ВИА/ИЖВ

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