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Руководители Сингапура высоко оценивают вклад вьетнамской общины
Оба лидера Сингапура высоко оценили первое в истории участие вьетнамской общины в фестивале, что, по их словам, отражает внимание вьетнамского правительства и Министерства иностранных дел к этому событию.
Отмечая рост вьетнамской общины и ее вклад в развитие Сингапура, они считают ее важным мостом, связывающим две страны.
Ле Тхи Тху Ханг, в свою очередь, поблагодарила правительство Сингапура за создание условий для того, чтобы вьетнамцы здесь могли реализовать свои сильные стороны, способствуя развитию стратегического партнерства двух стран.
В ходе поездки заместитель министра также встретилась с Десмондом Чу, членом парламента, членом Центрального исполнительного комитета Партии народного действия (ПНД) и мэром Северо-Восточного округа, где проживает большое количество вьетнамцев.
Она подчеркнула неуклонное развитие стратегического партнерства между Вьетнамом и Сингапуром, важной составляющей которого является дипломатия между людьми. Она призвала администрацию района продолжать создавать условия для того, чтобы вьетнамская община могла здесь жить и работать.
Тем временем Десмонд Чу подчеркнул потенциал двустороннего сотрудничества, подтвердив растущую роль и авторитет вьетнамского народа в Сингапуре, в том числе в Северо-Восточном округе.
Два официальных лица обменялись мнениями о цифровой трансформации, ориентированной на людей, государственных административных услугах и устойчивом развитии. Они обсудили пути содействия практическому участию и вкладу вьетнамской общины, особенно людей второго и третьего поколений, в социальное развитие Сингапура, чтобы помочь укрепить и возвысить дружбу двух стран.
Они также договорились оказать поддержку посольству Вьетнама в проведении значимых мероприятий в 2025 году, когда Сингапур будет отмечать 60-летие своей независимости, а Вьетнам - 80-летие основания.
По этому случаю заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг провела рабочее совещание с представителями посольства Вьетнама в Сингапуре.
На встрече с представителями вьетнамской интеллигенции, работающими в различных отраслях в стране пребывания, она подчеркнула особое внимание партии и государства к вьетнамцам, проживающим за рубежом, являющимся неотъемлемой частью и значительным ресурсом Вьетнама, особенно когда реализуются стратегии, направленные на достижение прорыва в социально-экономическом развитии на основе науки, технологий и инноваций. Она призвала интеллектуалов, проживающих за рубежом высказать свои предложения, отметив, что партия и государство всегда открыты для их мнений, чтобы реализовать стремление к развитию.
В рамках поездки вьетнамская делегация также посетила штаб-квартиру Google Asia Pacific Pte. Ltd, пообщалась с некоторыми работающими там вьетнамскими специалистами и встретилась с Эндрю Уре, управляющим директором по связям с правительством и общественной политике в Юго-Восточной Азии Google Asia Pacific.
Ле Тхи Тху Ханг предложила Google создать возможности для обучения и работы вьетнамцев по всему миру, а также договорился о расширении сотрудничества с такими важными партнерами, как Google.