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Руководители принял участие в прямой трансляции программы, посвященной Победе весной 1975 года

Вечером 27 апреля высокопоставленные руководителя приняли участие в прямой трансляции политической и художественной программы под названием “Ванг май кхук кхай хоан” ("Эхо триумфа"), которая проходила в Хошимине, Ханое и центральной провинции Куангчи в рамках празднования 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975-2025).
  Фейерверк во время программы “Ванг май кхук кхай хоан” ("Эхо триумфа") в Ханое. Фото: hanoimoi  
Соответственно, на мероприятии присутствовали президент государства Лыонг Кыонг в Хошимине, премьер-министр Фам Минь Тьинь в Ханое и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман в Куангчи.

В грандиозной программе, организованной Вьетнамским телевидением (VTV) под руководством Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, приняли участие более 1200 артистов в трех местах в северном, центральном и южном регионах.

Он передал послание о стремлении вьетнамского народа к национальному единству, солидарности и любви к миру, и был направлен на распространение информации о значении, исторической ценности и смысле великой победы весной 1975 года, которая привела к полному освобождению Юга и воссоединению страны.

Примечательно, что в программу вошли репортажи, подготовленные за 20 лет, а также выступления нескольких исторических свидетелей, что помогло зрителям, особенно молодому поколению, получить четкое представление об историческом контексте, который заставил вьетнамский народ взять в руки оружие, чтобы отстоять независимость, воплотив в себе решительный дух «Нет ничего дороже независимости и свободы!».

В Хошимине бывший американский солдат передал семье вьетнамского павшего бойца ценные артефакты. Адольф Новелло во время службы во Вьетнаме собирал различные документы, в том числе и те, в которых упоминалось имя Кха Ван Вьет. Покидая Вьетнам, он забрал эти предметы с собой в США, где они хранились в коробке в течение 50 лет. По этому особому случаю, приуроченному к годовщине воссоединения Вьетнама, Новелло выразил желание вернуть эти документы и артефакты семье павшего бойца. Хотя он не присутствовал на мероприятии, хранившиеся у него предметы были переданы родственникам павшего бойца Кха Ван Вьета - этнического тайского солдата, погибшего в Куангчи.

Этот момент, произошедший на сцене программы, стал глубоко эмоциональным событием, символизирующим взаимопонимание, сопереживание и желание закрыть прошлое, глядя в будущее.


ВИА/ИЖВ

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