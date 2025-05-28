Руководители правительств Вьетнама и Китая провели переговоры в Малайзии

На переговорах. Фото: ВИA

Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал теплые приветствия от генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, президента государства Лыонг Кыонга, председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и постоянного члена секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и другим высокопоставленным китайским руководителям. Он назвал недавний государственный визит Си Цзиньпина во Вьетнам исторической вехой, которая определила долгосрочный стратегический курс для связей между двумя странами и партиями.Отметив важность их первой встречи после визита, он подтвердил, что правительство Вьетнама и он сам готовы тесно сотрудничать и поддерживать регулярные контакты с Госсоветом Китая и премьером Ли Цянем.Он призвал к быстрой и эффективной реализации общих пониманий, достигнутых на высоком уровне двумя генеральными секретарями, и предложил регулярные обмены на высоком уровне, укрепление экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, особенно в продвижении сбалансированной торговли, а также расширение координации в области науки, технологий и инноваций в качестве новых двигателей двусторонних отношений.Приоритет должен быть отдан железнодорожному сотрудничеству, сказал он, выразив решимость начать строительство железнодорожной линии Лаокай - Ханой - Хайфон в этом году и попросив поддержки Китая в виде льготных кредитов, передачи технологий и развития человеческих ресурсов.Премьер Ли Цян поздравил Вьетнам с 95-й годовщиной основания Коммунистической партии Вьетнама, 80-й годовщиной образования Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам), 50-й годовщиной освобождения Юга и национального воссоединения страны. Он передал приветствия от Си Цзиньпина генеральному секретарю То Ламу и другим высокопоставленным вьетнамским лидерам, выразив признательность за теплый и уважительный прием, оказанный Си Цзиньпину во время недавнего визита.Согласившись с предложенными премьер-министром Фам Минь Тьинем приоритетами, Ли Цян подтвердил решимость и готовность Китая тесно сотрудничать с правительством Вьетнама для реализации общих пониманий высших руководителей, расширения стратегических обменов на высоком уровне, укрепления политического доверия и развития практического сотрудничества, особенно в области торговли, качественных инвестиций и железнодорожного сообщения.Лидеры двух стран также достигли общего консенсуса относительно тесного сотрудничества со странами-членами АСЕАН в целях поддержания мира и стабильности в регионе, а также скорейшего завершения разработки эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего нормам международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).