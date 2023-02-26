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Руководители правительства просят принять меры для решения проблемы нехватки лекарств и медицинского оборудования

Вице-премьер Чан Хонг Ха провел рабочее совещание с руководителями Минздрава, Минфина, министерство планирования и инвестиций, и центральные больницы 25 февраля Вице-премьер Чан Хонг Ха провел рабочее совещание с руководителями Минздрава, Минфина, министерство планирования и инвестиций, и центральные больницы 25 февраля для решения проблем, связанных с закупкой медицинского оборудования, лекарств, химикаты для анализов и диагностические биологические препараты.

Вице-премьер сказал, что, несмотря на трудности и препятствия, руководители правительства и секторов будут поддерживать Министерство здравоохранения, прилагать больше усилий и поддерживать чувство ответственности ученых, руководителей и медицинских учреждений.

Соответствующим министерствам также было предложено своевременно вносить изменения в правила и указы, находящиеся под их властью, чтобы устранить препятствия, с которыми сталкиваются больницы.

Он выразил уверенность, что усилиями Минздрава, министерств и местных органов власти и при особом внимании премьер-министра вопросы в сфере здравоохранения будут решены в основном и в кратчайшие сроки.

Он выразил уверенность, что усилиями Минздрава, министерств и администраций населенных пунктов и при особом внимании премьер-министра вопросы в сфере здравоохранения будут решены в основном и в кратчайшие сроки.

В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальное обращение с просьбой принять меры по обеспечению поставок лекарств, медицинского оборудования и материалов для медицинского обследования и лечения.

В обращении премьер-министр поручил министерствам, межведомственным и правительственным учреждениям, народным комитетам городов и провинций центрального подчинения управления оперативно изучить ситуацию и дать своевременные указания медицинским пунктам для решения проблемы.

Медицинские учреждения должны повышать свое высочайшее чувство ответственности, оставаться активными и гибкими с точки зрения планирования закупок и проведения торгов, чтобы обеспечивать открытость, прозрачность и эффективность.

Конкретные задачи возложены также на Министерство планирования и инвестиций, Министерство финансов и Министерство информации и коммуникаций.

ВИА/ИЖВ

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