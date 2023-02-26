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Руководители правительства просят принять меры для решения проблемы нехватки лекарств и медицинского оборудования
Вице-премьер сказал, что, несмотря на трудности и препятствия, руководители правительства и секторов будут поддерживать Министерство здравоохранения, прилагать больше усилий и поддерживать чувство ответственности ученых, руководителей и медицинских учреждений.
Соответствующим министерствам также было предложено своевременно вносить изменения в правила и указы, находящиеся под их властью, чтобы устранить препятствия, с которыми сталкиваются больницы.
Он выразил уверенность, что усилиями Минздрава, министерств и местных органов власти и при особом внимании премьер-министра вопросы в сфере здравоохранения будут решены в основном и в кратчайшие сроки.
Он выразил уверенность, что усилиями Минздрава, министерств и администраций населенных пунктов и при особом внимании премьер-министра вопросы в сфере здравоохранения будут решены в основном и в кратчайшие сроки.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальное обращение с просьбой принять меры по обеспечению поставок лекарств, медицинского оборудования и материалов для медицинского обследования и лечения.
В обращении премьер-министр поручил министерствам, межведомственным и правительственным учреждениям, народным комитетам городов и провинций центрального подчинения управления оперативно изучить ситуацию и дать своевременные указания медицинским пунктам для решения проблемы.
Медицинские учреждения должны повышать свое высочайшее чувство ответственности, оставаться активными и гибкими с точки зрения планирования закупок и проведения торгов, чтобы обеспечивать открытость, прозрачность и эффективность.
Конкретные задачи возложены также на Министерство планирования и инвестиций, Министерство финансов и Министерство информации и коммуникаций.