Руководители почтили память покойного президента Хо Ши Мина по случаю Дня воссоединения страны

Делегация Министерства национальной обороны почтила память президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА

Делегация партии, государства, Национального собрания (НС), правительства и руководителей Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) почтила память покойного президента Хо Ши Мина в его мавзолее и возложила благовония к памятнику павшим за Родину героям, расположенному на улице Бакшон (г. Ханой) 27 апреля по случаю 47-й годовщины освобождения Юга и Дня воссоединения страны (30 апреля).

В состав делегации вошли Президент государства Нгуен Суан Фук, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель НС Выонг Динь Хюэ, постоянный член Секретариата ЦК КПВ Во Ван Тхыонг и Председатель ЦК ОФВ До Ван Чиен.

Они выразили глубокую признательность покойному Президенту, всю свою жизнь посвятившему Родине, приведшему партию и народ к славным победам.

В тот же день делегации Министерства национальной обороны, Министерства общественной безопасности, партиийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя также почтили память президента Хо Ши Мина и погибших героев.

47 лет назад 30 апреля вошло в историю страны как яркая веха. Весеннее генеральное наступление и восстание 1975 года, особенно историческая кампания Хо Ши Мина, освободили Юг и воссоединили страну.



