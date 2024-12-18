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Руководители партии и правительства принимают участие в художественной программе в честь Вьетнамской народной армии
Зрители и любители музыки получили возможность насладиться героическими и проникновенными мелодиями песен, рассказывающих о жизни и борьбе солдат ВНА за защиту Родины. Эти композиции воспевают любовь к нации и гордость за нее, прославляют славную Коммунистическую партию Вьетнама и отдают дань уважения великому президенту Хо Ши Мину.
По словам организаторов, 80-я годовщина основания ВНА - это особый повод для всех с гордостью вспомнить славный путь армии и народа, пройденный в ходе длительных войн сопротивления для защиты Отечества и территориальной целостности страны.