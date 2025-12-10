Руководители Партии и Правительства Вьетнама принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу

Во второй половине дня 9 декабря в штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации (РФ) Сергея Шойгу в рамках его рабочего визита во Вьетнам.

Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Партия и Государство Вьетнама последовательно проводят внешнеполитический курс на независимость и самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних отношений, при этом укрепление доверительных связей и Всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией является одним из важнейших приоритетов. Он отметил, что обеим странам и их компетентным органам необходимо активизировать эффективную реализацию договорённостей и обязательств, достигнутых на высшем уровне, а также подписанных документов, максимально использовать имеющийся потенциал и преимущества, чтобы вывести двусторонние отношения на новую высоту, служить интересам развития каждой страны и вносить вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и мире.

Генеральный секретарь высоко оценил результаты рабочих контактов делегации Совета безопасности России с вьетнамскими органами; отметил практические направления сотрудничества, согласованные сторонами, особенно в областях борьбы с транснациональной преступностью, противодействия терроризму, обеспечения кибербезопасности, реагирования на нетрадиционные угрозы, обмена стратегической информацией и подготовки кадров. Генеральный секретарь подчеркнул, что на фоне быстро меняющейся и сложной международной обстановки Вьетнам и Россия должны ещё более активно координировать действия, проводить консультации и обмениваться опытом для взаимной поддержки ради безопасности и процветания каждой страны. Вьетнам готов содействовать и служить мостом, «входными воротами» для расширения всестороннего сотрудничества России с АСЕАН и государствами-членами АСЕАН.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия считает Вьетнам надёжным и приоритетным партнёром в Азиатско-Тихоокеанском регионе; высоко оценил роль, позиции и миролюбивую, независимую внешнюю политику Вьетнама на международной арене.

Он отметил, что сотрудничество между двумя странами неизменно строится на основе доверия, взаимного уважения, в соответствии с международным правом и интересами обеих сторон; подчеркнул значительные результаты двустороннего взаимодействия в сфере безопасности и обороны, подготовки кадров, обмена опытом по реагированию на нетрадиционные угрозы, борьбы с преступностью. Он выразил желание укреплять всестороннее сотрудничество между Советом безопасности России и компетентными органами Вьетнама, расширять стратегический диалог, а также поддержал углубление существующих программ и создание новых механизмов сотрудничества, отвечающих потребностям и возможностям обеих сторон.

Стороны также сошлись во мнении о необходимости активизации механизмов экономического и торгового сотрудничества, расширения взаимодействия в сферах энергетики, нефти и газа, сельского хозяйства, машиностроения и высоких технологий; подчеркнули важность усиления связей между местностями, предприятиями и экономическими ассоциациями двух стран в целях создания новой динамики для двустороннего сотрудничества; содействия программам научного взаимодействия, трансфера технологий и совместных исследований; уделили внимание развитию сотрудничества в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров как долговременной основы вьетнамско-российского партнёрства. Обе стороны отметили значение культурных и народных обменов для укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран; договорились продолжать продвижение программ культурных, художественных, туристических обменов и обменов учёными и студентами.

По этому случаю Генеральный секретарь попросил Сергея Шойгу передать приветствия и наилучшие пожелания Президенту Владимиру Путину и руководителям Государства и Правительства России. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также передал Генеральному секретарю То Ламу тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Владимира Путина и руководства РФ.

В тот же день в правительственной штаб-квартире Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу и возглавляемую им высокопоставленную делегацию Совета безопасности Российской Федерации, находящуюся во Вьетнаме с рабочим визитом с 8 по 10 декабря 2025 года.



Тёпло приветствуя Сергея Шойгу во Вьетнаме, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что отношения двух стран развиваются плодотворно, а данный визит способствует укреплению традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.



Подчеркнув, что Вьетнам всегда помнит об эффективной помощи и поддержке со стороны народов бывшего Советского Союза, включая Россию, в трудные периоды и в деле строительства и развития Родины, Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что две страны прошли через разные этапы истории, неизменно плечом к плечу поддерживая друг друга, и потому в нынешний период стороны тем более должны прилагать усилия для сохранения и развития отношений, созданных поколениями руководителей и народов двух стран.



Сергей Шойгу поблагодарил Премьер-министра Фам Минь Тьиня и компетентные органы Вьетнама за тёплое отношение к делегации; подчеркнул, что Россия стремится далее развивать те направления сотрудничества, где стороны уже создали устойчивую основу, и расширять взаимодействие в новых областях, отвечающих условиям двух стран, во благо развития каждой из них и для ещё более прочного укрепления двусторонних отношений.