Руководители Партии и Государства почтили память Президента Хо Ши Мина

Делегация ЦК КПВ, Президента, НС, Правительства, ЦК ОФВ. Фото: VNA

На церемонии присутствовали бывший Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань, Президент Нгуен Суан Фук, Председатель НС Выонг Динь Хюэ, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Во Ван Тхыонг, Председатель ЦК ОФВ До Ван Тьиен.

Затем делегация ЦК КПВ, Президента, НС, Правительства и ЦК ОФВ возложила венки к Монументу павшим за Родину, расположенному на улице Бакшон, и зажгла благовония в память о них.

В первой половине того же дня делегация Центрального военного комитета Министерства обороны, делегация Центрального парткома сил общественной безопасности Министерства общественной безопасности, делегация Парткома, Народного совета и Народного комитета города Ханоя возложили венки к Мавзолею Президента Хо Ши Мина и почтили его память, а также к Монументу павшим за Родину и зажгли благовония в память о них.



