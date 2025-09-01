НОВОСТИ
Руководители Партии и Государства почтили память Президента Хо Ши Мина в честь 80-летия Национального дня
В церемонии принимают участие члены Политбюро: Генеральный секретарь То Лам; Президент государства Лыонг Кыонг; председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; Постоянный член секретариата ЦК Чан Кам Ту; секретарь ЦК, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьиен.
Также в церемонии участвуют бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывшие Президенты Нгуен Минь Чьет, Чыонг Тан Шанг; бывшие председатели Национального собрания Нгуен Шинь Хунг, Нгуен Тхи Ким Нган; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; действующие и бывшие руководители партии и государства; члены Политбюро, секретари ЦК партии, вице-президент, заместители председателя Национального собрания, заместители премьер-министра, а также руководители комитетов, министерств, ведомств и общественных организаций.
С чувством безграничной благодарности руководители партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама выражают глубокое почтение и вспоминают о великих заслугах Президента Хо Ши Мина перед делом революции партии и нации. Он посвятил всю свою жизнь борьбе за национальное освобождение, объединение страны, построение независимого и единого Вьетнама. Венок делегации украшен лентой с надписью: «Вечная память великому Президенту Хо Ши Мину».
В честь 80-летия Национального дня Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 года – 2 сентября 2025 года) утром 1 сентября делегация Центрального комитета партии, Национального собрания, Президента, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложили венок и посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина.
