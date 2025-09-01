Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Руководители Партии и Государства почтили память Президента Хо Ши Мина в честь 80-летия Национального дня

С чувством безграничной благодарности руководители партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама выражают глубокое почтение и вспоминают о великих заслугах Президента Хо Ши Мина перед делом революции партии и нации.
  Руководители Партии и Государства возлагают венки и посещают Мавзолей Президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА  
В честь 80-летия Национального дня Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 года – 2 сентября 2025 года) утром 1 сентября делегация Центрального комитета партии, Национального собрания, Президента, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложили венок и посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина.

В церемонии принимают участие члены Политбюро: Генеральный секретарь То Лам; Президент государства Лыонг Кыонг; председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; Постоянный член секретариата ЦК Чан Кам Ту; секретарь ЦК, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьиен.

Также в церемонии участвуют бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывшие Президенты Нгуен Минь Чьет, Чыонг Тан Шанг; бывшие председатели Национального собрания Нгуен Шинь Хунг, Нгуен Тхи Ким Нган; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; действующие и бывшие руководители партии и государства; члены Политбюро, секретари ЦК партии, вице-президент, заместители председателя Национального собрания, заместители премьер-министра, а также руководители комитетов, министерств, ведомств и общественных организаций.

С чувством безграничной благодарности руководители партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама выражают глубокое почтение и вспоминают о великих заслугах Президента Хо Ши Мина перед делом революции партии и нации. Он посвятил всю свою жизнь борьбе за национальное освобождение, объединение страны, построение независимого и единого Вьетнама. Венок делегации украшен лентой с надписью: «Вечная память великому Президенту Хо Ши Мину».

В честь 80-летия Национального дня Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 года – 2 сентября 2025 года) утром 1 сентября делегация Центрального комитета партии, Национального собрания, Президента, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложили венок и посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина.

В церемонии принимают участие члены Политбюро: Генеральный секретарь То Лам; Президент государства Лыонг Кыонг; председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; Постоянный член секретариата ЦК Чан Кам Ту; секретарь ЦК, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьиен.

Также в церемонии участвуют бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывшие Президенты Нгуен Минь Чьет, Чыонг Тан Шанг; бывшие председатели Национального собрания Нгуен Шинь Хунг, Нгуен Тхи Ким Нган; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; действующие и бывшие руководители партии и государства; члены Политбюро, секретари ЦК партии, вице-президент, заместители председателя Национального собрания, заместители премьер-министра, а также руководители комитетов, министерств, ведомств и общественных организаций.

С чувством безграничной благодарности руководители партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама выражают глубокое почтение и вспоминают о великих заслугах Президента Хо Ши Мина перед делом революции партии и нации. Он посвятил всю свою жизнь борьбе за национальное освобождение, объединение страны, построение независимого и единого Вьетнама. Венок делегации украшен лентой с надписью: «Вечная память великому Президенту Хо Ши Мину».

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

По этому случаю Партия, Государство и народ Вьетнама передали народу Кубы в качестве первой партии гуманитарной помощи сумму в размере 385 миллиардов донгов.
ПОДРОБНЕЕ

Top