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Руководители партии и государства отдал дань уважения президенту Хо Ши Мину по случаю Национального дня
Руководители выразили свое уважение и глубокую признательность президенту Хо Ши Мину - гениальному лидеру и герою национального освобождения, который посвятил всю свою жизнь народу и стране и вел партию и народ к славным победам.
Они обязались следовать завету покойного президента, прилагать совместные усилия для успешного достижения целей и решения задач, поставленных в резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва, чтобы заложить прочный фундамент для еще больших достижений в развитии на новом этапе, построить мирный, независимый, демократический, процветающий, передовой и счастливый Вьетнам и неуклонно продвигаться к социализму.
Они также возложили цветы и благовония в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон рядом с мавзолеем.
В тот же день делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны, Центрального партийного комитета общественной безопасности - Министерства общественной безопасности, а также Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя почтили память президента Хо Ши Мина и возложили цветы в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон.