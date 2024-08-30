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Руководители партии и государства отдал дань уважения президенту Хо Ши Мину по случаю Национального дня

30 августа в Ханое делегация Центрального комитета КПВ, Президента государства, Национального собрания (НС), Правительства и Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) возложила венки к мавзолею президента Хо Ши Мина, чтобы отдать дань уважения покойному лидеру по случаю 79-го Национального дня (2 сентября 1945-2024 гг.)
  Руководители отдают дань уважения покойному президенту Хо Ши Мину. Фото: ВИA  
Среди делегатов были генеральный секретарь партии, президент государства То Лам, премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель НС Чан Тхань Ман и председатель центрального комитета ОФВ До Ван Чиен.

Руководители выразили свое уважение и глубокую признательность президенту Хо Ши Мину - гениальному лидеру и герою национального освобождения, который посвятил всю свою жизнь народу и стране и вел партию и народ к славным победам.

Они обязались следовать завету покойного президента, прилагать совместные усилия для успешного достижения целей и решения задач, поставленных в резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва, чтобы заложить прочный фундамент для еще больших достижений в развитии на новом этапе, построить мирный, независимый, демократический, процветающий, передовой и счастливый Вьетнам и неуклонно продвигаться к социализму.

Они также возложили цветы и благовония в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон рядом с мавзолеем.

В тот же день делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны, Центрального партийного комитета общественной безопасности - Министерства общественной безопасности, а также Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя почтили память президента Хо Ши Мина и возложили цветы в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон.

ИЖВ/ВИА

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