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Руководители партии и государства отдали дань уважения президенту Хо Ши Мину в День национального воссоединения
Делегаты выразили глубокую признательность покойному лидеру за его огромный вклад в дело национальной революции.
Они также возложили цветы и благовония в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон рядом с мавзолеем.
В тот же день делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны, Центральной комиссии общественной безопасности - Министерства общественной безопасности, а также Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя почтили память президента Хо Ши Мина и возложили цветы в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон.