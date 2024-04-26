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Руководители партии и государства отдали дань уважения президенту Хо Ши Мину в День национального воссоединения

26 апреля действующие и бывшие руководители партии, государства, правительства, Национального собрания (НС) и Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) почтили память президента Хо Ши Мина в его мавзолее в Ханое по случаю 49-й годовщины освобождения Юга и Дня национального воссоединения (30 апреля 1975-2024 гг.).
  Действующие и бывшие руководители партии, государства, правительства, Национального собрания и Отечественного фронта Вьетнама отдали дань памяти президенту Хо Ши Мину в его мавзолее. Фото: ВИА  
Среди них были премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель НС Выонг Динь Хюэ, постоянный член секретариата ЦК КПВ и заведующий организационным Отделом ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, председатель ЦК ВФФ До Ван Чиен, и. о. президента государства Во Тхи Ань Суан.

Делегаты выразили глубокую признательность покойному лидеру за его огромный вклад в дело национальной революции.

Они также возложили цветы и благовония в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон рядом с мавзолеем.

В тот же день делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны, Центральной комиссии общественной безопасности - Министерства общественной безопасности, а также Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя почтили память президента Хо Ши Мина и возложили цветы в память павших героев к Монументу мучеников войны на улице Бакшон.

ИЖВ/ВИА

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