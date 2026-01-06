По случаю 80-летия первых всеобщих выборов (6 января 1946 года — 6 января 2026 года) утром 6 января в Ханое делегация руководителей Партии и государства, а также представители разных поколений депутатов Национального собрания различных созывов, участвующих в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию первых всеобщих выборов, возложили венки и посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина.

В церемонии возложения венков приняли участие члены Политбюро: Генеральный секретарь То Лам, Президент Лыонг Кыонг, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Постоянный секретарь Секретариата ЦК Чан Кам Ту.



Руководители Партии и государства возложили венки и посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА.

Также в церемонии приняли участие бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывшие президенты Нгуен Минь Чиет и Чыонг Тан Шанг; бывший Председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган; руководители и бывшие руководители Партии и государства; члены Политбюро, секретари ЦК Партии, заместители Премьер-министра, заместители Председателя Национального собрания.

С чувством безграничной признательности руководители Партии и государства и представители разных поколений депутатов Национального собрания различных созывов выразили глубокое почтение и почтили память о великих заслугах Президента Хо Ши Мина перед революционным делом Партии и нации.

Он посвятил всю свою жизнь борьбе за освобождение нации, объединение страны, строительство независимого и единого Вьетнама. На венке делегации была надпись: «Вечная благодарность великому Президенту Хо Ши Мину».

Восемьдесят лет назад, 6 января 1946 года, стало особой вехой: впервые в истории народ Вьетнама реализовал своё право быть хозяином страны через всеобщее избирательное право, напрямую избрав Национальное собрание.

Победа первых всеобщих выборов не только подтвердила демократическую и прогрессивную сущность нашего государства, но и отразила стратегическое видение и творческое революционное мышление Партии и великого Президента Хо Ши Мина, заложив прочный фундамент модели государства народа, созданного народом и служащего народу.

С первых всеобщих выборов 1946 года и по настоящее время наша страна успешно провела 15 выборов Национального собрания, однако образ Президента Хо Ши Мина в ходе всеобщих выборов в Национальное собрание I созыва 1946 года по-прежнему жив в памяти миллионов сердец вьетнамцев.

Его указания, декреты и деятельность того времени и сегодня сохраняют свою актуальность, оставив множество уроков для последующих поколений вьетнамцев в работе по организации выборов и в строительстве Национального собрания, достойного быть высшим представительным органом и высшим органом государственной власти Социалистической Республики Вьетнам.

Затем делегация руководителей Партии и государства, а также представители разных поколений депутатов Национального собрания различных созывов возложили венки и зажгли благовония в память о павших-героях у Мемориала павшим-героям (улица Бакшон, Ханой).

Члены делегации склонили головы, почтив память павших-героев — лучших сынов нации, которые, не щадя крови и жизни, мужественно сражались и погибли за дело освобождения нации, за независимость и свободу Родины, за счастье народа. На венке делегации была надпись: «Вечная благодарность павшим-героям».

Утром 6 января торжественная церемония государственного уровня, посвящённая 80-летию первых всеобщих выборов в Национальное собрание Вьетнама (6 января 1946 года — 6 января 2026 года), состоялась в Зале Диенхонг Дома Национального собрания. В церемонии приняли участие Генеральный секретарь То Лам, руководители и бывшие руководители Партии и государства.