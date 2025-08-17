НОВОСТИ
Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина
Присутствовали также бывший Генсекретарь Нонг Дык Мань; бывший Президент Чыонг Тан Шанг; бывший Председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; члены Политбюро, секретари ЦК КПВ, вице-президент, заместители премьер-министра, заместители председателя Национального собрания, а также многие нынешние и бывшие руководители Партии, государства, министерств, ведомств и центральных организаций.
С безграничной благодарностью руководители Партии и государства с благоговением почтили память Хо Ши Мина – гениального лидера, Героя национального освобождения, который посвятил всю свою жизнь народу и стране, возглавил Партию и народ к славным победам, прославивших нацию и Родину. Венок делегации был украшен лентой с надписью: «Вечная благодарность великому Президенту Хо Ши Мину».
На протяжении всей своей революционной деятельности Президент Хо Ши Мин уделял особое внимание и проявлял постоянное, глубокое и конкретное руководство Народной милицией. 80 лет строительства, борьбы и роста подтвердили революционную сущность и несокрушимую боевую силу Народной милиции – важнейшей и надёжной вооружённой силы Партии, государства и народа. С героической историей, славными традициями и выдающимися достижениями Народная милиция внесла важный вклад в создание героической истории нации, помогла вьетнамской революции преодолеть все испытания и одержать победу за победой.
Затем делегация ЦК КПВ, Президента, Национального собрания и Правительства возложила венки и зажгла благовония в память Героев-мучеников у Мемориала Героев-мучеников на улице Бакшон, Ханой.
В торжественной атмосфере делегаты склонили головы в память о Героях-мучениках – выдающихся сыновьях народа, мужественно пожертвовавших своей жизнью ради независимости, свободы, суверенитета, единства и территориальной целостности Родины, ради социализма и высокой международной солидарности. Венок делегации был украшен лентой с надписью: «Вечная благодарность Героям-мученикам».
Также утром 17 августа делегация Центральной партийной организации Народной милиции и Министерства общественной безопасности (МОБ) во главе с членом Политбюро, секретарём партийной организации Народной милиции, министром, генералом Лыонг Там Куангом вместе с членами Постоянного комитета партийной организации Народной милиции и руководителями МОБ возложила венки и посетила мавзолей Хо Ши Мина, а также зажгла благовония в память Героев-мучеников у Мемориала Героев-мучеников на улице Бакшон.