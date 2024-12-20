Руководители партии, государства отдали дань уважения президенту Хо Ши Мину в связи с 80-й годовщиной создания ВНА

20 декабря в Ханое делегация Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента государства, Национального собрания, правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны возложила цветы к мавзолею президента Хо Ши Мина по случаю 80-й годовщины создания Вьетнамской народной армии (ВНА) и 35-й годовщины Дня всенародной обороны (22 декабря).

В состав делегации вошли генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, президент государства Лыонг Кыонг, премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель НС Чан Тхань Ман, а также многие бывшие руководители и представители министерств и ведомств.

Они отдали дань уважения президенту Хо Ши Мину, который внес огромный вклад в революционное дело нации и непосредственно основал, воспитал и обучил ВНА.

Делегация также возложила венок и вознесла благовония к Монументу героев и мучеников войны в Ханое.