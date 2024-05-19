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Руководители отдали дань уважения президенту Хо Ши Мину по случаю его 134-й годовщины

Руководители отдали дань уважения президенту Хо Ши Мину по случаю его 134-й годовщины
  Руководители отдают дань уважения президенту Хо Ши Мину по случаю его 134-й годовщины. Фото: ВИА  
По случаю 134-й годовщины со дня рождения президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 г. – 19 мая 2024 г.) в первой половине дня 18 мая бывшие и действующие руководители партии и государства, руководители министерств, ведомств, центральных отраслей и города Ханоя возложили венки к мавзолею президента Хо Ши Мина и почтили его память, воскурили благовония в память о павших бойцах у монумента павшим воинам за Родину на улице Бакшон в Ханое.

В состав делегации вошли премьер-министр Фам Минь Тьинь, член Политбюро, постоянный член ЦК КПВ , начальник Главного политического управления председатель Вьетнамской народной армии генерал Лыонг Кыонг, постоянный заместитель председателя Национального собрания Чан Тхань Мань, секретарь ЦК КПВ, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен, член ЦК КПВ, исполняющая обязанности президента государства Во Тхи Ань Суан, а также бывшие руководители партии, государства и Национального собрания.

Участники выразили свое уважение и глубокую признательность президенту Хо Ши Мину за его большой вклад в революцию партии и народа. У памятника они отдали дань памяти павшим воинам, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость и свободу Отечества, за счастье народа.

Далее бывшие и действующие руководители партии и государства, руководители министерств, ведомств, центральных отраслей и города Ханоя возложили венки и воскурили благовония в память о павших бойцах у монумента павшим воинам за Родину на улице Бакшон, Ханой.

ИЖВ/ВИА

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