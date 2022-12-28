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Руководители ООН и ВОЗ направили послание по случаю Международного дня готовности к эпидемиям
Напомнив о тяжелых последствиях пандемии для различных аспектов, чиновник подчеркнул, что COVID-19 не будет последней эпидемией или пандемией, с которой столкнется человечество, поэтому международное сообщество должно «прислушаться к суровым урокам COVID-19 и сделать смелые инвестиции в обеспечение готовности к пандемии, профилактики и реагирования».
«Нам нужно улучшить эпиднадзор для обнаружения и мониторинга вирусов с эпидемическим потенциалом. Нам нужны более устойчивые системы здравоохранения, поддерживаемые всеобщим охватом услугами здравоохранения. И нам нужны хорошо обученные, хорошо оснащенные и хорошо оплачиваемые медицинские работники», — сказал Гутерриш.
«Нам также нужен равный доступ к вакцинам, методам лечения, диагностике и спасательным технологиям для всех стран», — добавил он.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус направил премьер-министру Фам Минь Тьиню видеообращение, в котором поблагодарил Вьетнам за инициативу об учреждении Международного дня профилактики и контроля заболеваний, и высоко оценил обязательства страны, ее усилия, ведущую роль и сотрудничество во имя более здорового и безопасного мира.
Поздравив правительство и народ Вьетнама с успешной борьбой с пандемией, руководитель ВОЗ призвал страны принять необходимые меры для подготовки, выявления и быстрого реагирования на будущие эпидемии и пандемии. Он подтвердил, что в ближайшие годы его организация будет уделять приоритетное внимание поддержке стран в улучшении их потенциала здравоохранения на национальном и местном уровнях.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициативу Вьетнама в резолюции, провозгласившей 27 декабря Международным днем готовности к эпидемиям на своей 75-й сессии 7 декабря 2020 года. Резолюцию также поддержали 112 стран.