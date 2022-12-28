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Руководители ООН и ВОЗ направили послание по случаю Международного дня готовности к эпидемиям

"Нам нужны более устойчивые системы здравоохранения, поддерживаемые всеобщим охватом услугами здравоохранения. И нам нужны хорошо обученные, хорошо оснащенные и хорошо оплачиваемые медицинские работники», — сказал Гутеррeш.
  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутеррeш. Фото: AFP/ВИА  
По случаю Международного дня готовности к эпидемиям (27 декабря), объявленного Организацией Объединенных Наций (ООН) по инициативе Вьетнама, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил всем странам послание, призывающее все страны поддержать усилия крупнейшей глобальной организации по обеспечению того, чтобы мир был оснащен и готов к решению грядущих проблем в области здравоохранения.

Напомнив о тяжелых последствиях пандемии для различных аспектов, чиновник подчеркнул, что COVID-19 не будет последней эпидемией или пандемией, с которой столкнется человечество, поэтому международное сообщество должно «прислушаться к суровым урокам COVID-19 и сделать смелые инвестиции в обеспечение готовности к пандемии, профилактики и реагирования».

«Нам нужно улучшить эпиднадзор для обнаружения и мониторинга вирусов с эпидемическим потенциалом. Нам нужны более устойчивые системы здравоохранения, поддерживаемые всеобщим охватом услугами здравоохранения. И нам нужны хорошо обученные, хорошо оснащенные и хорошо оплачиваемые медицинские работники», — сказал Гутерриш.

«Нам также нужен равный доступ к вакцинам, методам лечения, диагностике и спасательным технологиям для всех стран», — добавил он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус направил премьер-министру Фам Минь Тьиню видеообращение, в котором поблагодарил Вьетнам за инициативу об учреждении Международного дня профилактики и контроля заболеваний, и высоко оценил обязательства страны, ее усилия, ведущую роль и сотрудничество во имя более здорового и безопасного мира.

Поздравив правительство и народ Вьетнама с успешной борьбой с пандемией, руководитель ВОЗ призвал страны принять необходимые меры для подготовки, выявления и быстрого реагирования на будущие эпидемии и пандемии. Он подтвердил, что в ближайшие годы его организация будет уделять приоритетное внимание поддержке стран в улучшении их потенциала здравоохранения на национальном и местном уровнях.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициативу Вьетнама в резолюции, провозгласившей 27 декабря Международным днем готовности к эпидемиям на своей 75-й сессии 7 декабря 2020 года. Резолюцию также поддержали 112 стран.

ВИА/ИЖВ

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