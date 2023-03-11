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Руководители МИД проводят встречу и переговоры с помощником министра иностранных дел КНР Нуном Жуном

10 марта 2023 г. в здании МИД министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял помощника министра иностранных дел КНР товарища Нуна Жуна.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял помощника министра иностранных дел КНР НунаЖуна. Фото: МИД  
* 10 марта 2023 г. в здании МИД министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял помощника министра иностранных дел КНР товарища Нуна Жуна.

На встрече Буй Тхань Шон поздравил с проведением первого заседание ежегодных «двух сессий» (4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва и 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва), выразил уверенность, что, сформировав новый состав государственного руководства, Китай успешно реализует цели и задачи социально-экономического развития, поставленные Сессией, способствуя успешной реализации резолюции ХХ съезда Коммунистической партии Китая.

Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам последовательно придает большое значение укреплению и развитию всеобъемлющего стратегического сотрудничества с Китаем, считая это главным приоритетом общей внешней политики Вьетнама, базированной на принципах независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности отношений, попросив продолжать поддерживать обмены и контакты на высоком уровне, повышать качество и эффективность сотрудничества, развивать балансированную торговлю, содействовать транспортной связности, в ближайшее время полностью возобновить полеты, чтобы создать благоприятные условия для поездок людей и торговли товарами, особенно в контексте того, что две страны открылись после Covid-19.

Буй Тхань Шон приветствовал включение Китаем Вьетнама в список для пилотного открытия группового туризма с 15 марта, попросив создавать благоприятные условия для туристов.

Выражая согласие с мнениями Буй Тхань Шона, Нун Жун подтвердил, что Китай придает большое значение отношениям с Вьетнамом, готов работать с Вьетнамом для расширения обменов и укрепления политического доверия посредством обменов и контактов на высоком уровне и на всех уровнях. Подчеркнув, что Вьетнам все больше становится важным партнером Китая по сотрудничеству с двусторонним товарооборотом, достигающим почти 235 миллиардов долларов США (по данным Китая), помощник министра иностранных дел Нун Жун выразил надежду, что обе стороны будут продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, транспортные связи, культуру, образование и туризм, предложил Вьетнаму продолжать создавать справедливую и благоприятную деловую среду для китайских предприятий.

Что касается проблемы на море, обе стороны подчеркнули важность строгого соблюдения соглашений и общего понимания высших руководителей двух Партий и двух стран, контроля и надлежащего разрешения разногласий на море. Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам уважать законные права и интересы друг друга в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, и стремиться к поддержанию мира и стабильности на море, развития в каждой стране, а также внести позитивный вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

* В тот же день постоянный заместитель министра иностранных дел КНР Нгуен Минь Ву провел переговоры с помощником министра иностранных дел КНР Нуном Жуном.

Стороны договорились продолжать в полной мере реализовывать общее понимание на высоком уровне, хорошо подготовиться к 15-му заседанию Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Китаем.

Нгуен Минь Ву предложил создать условия для открытия Вьетнамом больше офисов по содействию торговле в Китае и увеличить квоту для транзита вьетнамских товаров по китайской железной дороге в третьи страны.

Нун Жун подтвердил, что Китай придает большое значение предложениям Вьетнама о сотрудничестве и будет продолжать расширять импорт товаров, особенно сельскохозяйственной продукции Вьетнама. Он также предложил обеим сторонам ускорить реализацию китайской помощи Вьетнаму в области здравоохранения, образования и улучшения жизни людей, продолжать координировать свои действия в рамках многосторонних механизмов.

Стороны также обсудили сотрудничество между двумя министерствами иностранных дел, договорившись продолжить координацию в управлении и защите границы двух стран в соответствии с 03 правовыми документами о сухопутной границе и связанными с ними соглашениями, ускорить модернизацию и открыть несколько пар пограничных ворот, строить вьетнамско-китайскую границу во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития, строго соблюдать общее понимание на высоком уровне, хорошо контролировать разногласия и поддерживать мир и стабильность на море.

Постоянный заместитель министра Нгуен Минь Ву подтвердил, что Вьетнам будет придерживаться механизма переговоров и обмена мнениями между двумя странами по морским вопросам, должным образом разрешать разногласия и споры в Восточном море мирными средствами и в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982 года.

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