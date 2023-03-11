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Руководители МИД проводят встречу и переговоры с помощником министра иностранных дел КНР Нуном Жуном
На встрече Буй Тхань Шон поздравил с проведением первого заседание ежегодных «двух сессий» (4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва и 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва), выразил уверенность, что, сформировав новый состав государственного руководства, Китай успешно реализует цели и задачи социально-экономического развития, поставленные Сессией, способствуя успешной реализации резолюции ХХ съезда Коммунистической партии Китая.
Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам последовательно придает большое значение укреплению и развитию всеобъемлющего стратегического сотрудничества с Китаем, считая это главным приоритетом общей внешней политики Вьетнама, базированной на принципах независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности отношений, попросив продолжать поддерживать обмены и контакты на высоком уровне, повышать качество и эффективность сотрудничества, развивать балансированную торговлю, содействовать транспортной связности, в ближайшее время полностью возобновить полеты, чтобы создать благоприятные условия для поездок людей и торговли товарами, особенно в контексте того, что две страны открылись после Covid-19.
Буй Тхань Шон приветствовал включение Китаем Вьетнама в список для пилотного открытия группового туризма с 15 марта, попросив создавать благоприятные условия для туристов.
Выражая согласие с мнениями Буй Тхань Шона, Нун Жун подтвердил, что Китай придает большое значение отношениям с Вьетнамом, готов работать с Вьетнамом для расширения обменов и укрепления политического доверия посредством обменов и контактов на высоком уровне и на всех уровнях. Подчеркнув, что Вьетнам все больше становится важным партнером Китая по сотрудничеству с двусторонним товарооборотом, достигающим почти 235 миллиардов долларов США (по данным Китая), помощник министра иностранных дел Нун Жун выразил надежду, что обе стороны будут продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, транспортные связи, культуру, образование и туризм, предложил Вьетнаму продолжать создавать справедливую и благоприятную деловую среду для китайских предприятий.
Что касается проблемы на море, обе стороны подчеркнули важность строгого соблюдения соглашений и общего понимания высших руководителей двух Партий и двух стран, контроля и надлежащего разрешения разногласий на море. Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам уважать законные права и интересы друг друга в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, и стремиться к поддержанию мира и стабильности на море, развития в каждой стране, а также внести позитивный вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
* В тот же день постоянный заместитель министра иностранных дел КНР Нгуен Минь Ву провел переговоры с помощником министра иностранных дел КНР Нуном Жуном.
Стороны договорились продолжать в полной мере реализовывать общее понимание на высоком уровне, хорошо подготовиться к 15-му заседанию Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Китаем.
Нгуен Минь Ву предложил создать условия для открытия Вьетнамом больше офисов по содействию торговле в Китае и увеличить квоту для транзита вьетнамских товаров по китайской железной дороге в третьи страны.
Нун Жун подтвердил, что Китай придает большое значение предложениям Вьетнама о сотрудничестве и будет продолжать расширять импорт товаров, особенно сельскохозяйственной продукции Вьетнама. Он также предложил обеим сторонам ускорить реализацию китайской помощи Вьетнаму в области здравоохранения, образования и улучшения жизни людей, продолжать координировать свои действия в рамках многосторонних механизмов.
Стороны также обсудили сотрудничество между двумя министерствами иностранных дел, договорившись продолжить координацию в управлении и защите границы двух стран в соответствии с 03 правовыми документами о сухопутной границе и связанными с ними соглашениями, ускорить модернизацию и открыть несколько пар пограничных ворот, строить вьетнамско-китайскую границу во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития, строго соблюдать общее понимание на высоком уровне, хорошо контролировать разногласия и поддерживать мир и стабильность на море.
Постоянный заместитель министра Нгуен Минь Ву подтвердил, что Вьетнам будет придерживаться механизма переговоров и обмена мнениями между двумя странами по морским вопросам, должным образом разрешать разногласия и споры в Восточном море мирными средствами и в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982 года.