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Руководители Лаоса высоко оценили сотрудничество между провинцией Нгеан и 7 населенными пунктами Лаоса
В рамках рабочего визита в Лаос, во второй половине дня 13 июля, делегация провинции Нгеан во главе с секретарем провинциального партийного комитета, Председателем Народного совета провинции Нгеан Тхай Тхань Куи провела встречи с Председателем Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом и Премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоне.
На встрече товарищ Тхай Тхань Куи рассказал Премьер-министру Лаоса и Председателю Национальной ассамблеи Лаоса о достижениях в области социально-экономического развития провинции Нгеан за последнее время, а также об отношениях сотрудничества между провинцией Нгеан и провинциями Лаоса в области экономики, торговли, культуры, спорта, туризма, здравоохранения, образования и подготовки кадров, сельского и лесного хозяйства. Он предложил Премьер-министру Сонексаю Сипхандоне и Председателю Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфону Фомвихану оказать помощь в реализации проекта скоростной автомагистрали Вьентьян — Паксан — КПП Тханьтхуи — Ханой, в целях развития экономического коридора Восток-Запад, в содействии укреплению дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан и Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне высоко оценили тесное сотрудничество между провинцией Нгеан и 7 провинциями Лаоса. По их словам, региональное сотрудничество демонстриует тесную связь между двумя странами.
Премьер-министр Лаоса и Председатель Национальной ассамблеи Лаоса также заявили, что лидеры двух стран уделяют большое внимание проекту скоростной автомагистрали Вьентьян - Ханой. В свою очередь, Лаос принял решение о реализации проекта и призывает предприятия реализовать его по модели «Строительство-эксплуатация-передача» (BOT).
Премьер-министр Лаоса также предложил руководителям провинции Нгеан изучить вопрос строительства приграничной экономической зоны между Лаосом и Вьетнамом и модернизировать КПП между двумя странами, а также изучить характеристики 18 провинций и городов Лаоса для сотрудничества и развития в соответствии с сильными сторонами и потенциалом провинции Нгеан.
Кроме того, премьер-министр Сонексай Сипхандоне выразил пожелание, чтобы провинция Нгеан стала мостом для экспорта сельскохозяйственной продукции Лаоса на международный рынок. Он также выразил пожелание, чтобы товары первой необходимости Вьетнама, в целом, и провинции Нгеан, в частности, больше присутствовали на лаосском рынке. По его словам, это один из способов помочь Лаосу стабилизировать цены на сырьевые товары