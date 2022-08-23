Руководители Камбоджи обещают поддерживать хорошие отношения с Вьетнамом

Председатель Народной партии Камбоджи, премьер-министр Камбоджи Самдек Течо Хун Сен принял главу Отдела ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунга (слева). Фото: опубликовано ВИА

На встрече Ле Хоай Чунг передал приветствия и пожелания от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и других вьетнамских руководителей камбоджийским руководителям и поздравил Камбоджу с ее замечательными достижениями, выразив надежду на то, что страна успешно организует всеобщие выборы в 2023 году.

Он отметил, что Вьетнам всегда придает большое значение солидарности, сотрудничеству и взаимной поддержке между двумя партиями и странами, рассматривая это как объективное правило и ведущий фактор стабильности и развития в каждой стране.

Ле Хоай Чунг подчеркнул политику вьетнамской Партии и государства по укреплению двусторонних связей, в соответствии с которой отношения между двумя Партиями служат политической ориентацией.

Ле Хоай Чунг предложил камбоджийскому руководству и дальше поддерживать камбоджцев вьетнамского происхождения и координировать действия для построения общей границы мира, стабильности, сотрудничества и развития.

С камбоджийской стороны поздравили вьетнамский народ с достигнутыми им всеобъемлющими достижениями, особенно в борьбе с COVID-19, социально-экономическом восстановлении и развитии, а также в повышении позиций Вьетнама на международной арене.

Они выразили надежду, что под руководством КПВ во главе с Нгуен Фу Чонгом Вьетнам добьется больших успехов.

Камбоджийские руководители также воспользовались случаем, чтобы поблагодарить вьетнамскую Партию, государство и народ за их солидарность и поддержку Камбоджи в разные периоды, в том числе в борьбе против режима геноцида.

В тот же день Отдел ЦК КПВ по внешним связям провел переговоры со своим камбоджийским коллегой, в ходе которых обе стороны проинформировали друг друга о положении каждой Партии и страны, в частности о партийном строительстве, и обсудили направления сотрудничества.

Участники также обменялись мнениями о региональной и международной ситуации и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Находясь в Камбодже, Ле Хоай Чунг также встретится с вице-председателем НПК, заместителем премьер-министра, главой Комитета ЦК НПК по работе с народными массами Мен Сэмом Аном, который также является председателем Ассоциации Камбоджийско-Вьетнамской дружбы, и другими камбоджийскими партийными руководителями.

Он также посетит посольство Вьетнама и ряд вьетнамских предприятий в Камбодже.



