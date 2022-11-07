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Руководители г. Ханоя возложили венок к памятнику В.И.Ленину
Перед памятником Ленину члены делегации с уважением вспомнили о великих заслугах Ленина в революционном деле мира и Вьетнама. Руководители Ханоя выразили решимость и впредь придерживаться марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина, для того, чтобы сделать столицу Вьетнама все более богатой и цивилизованной, современной.
В тот же день представители столичной молодежи, органов, организаций и подразделений г. Ханоя возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.