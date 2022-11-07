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НОВОСТИ

Руководители г. Ханоя возложили венок к памятнику В.И.Ленину

7 ноября по случаю 105-й годовщины Великой Октябрьской революции (7 ноября 1917 г. – 7 ноября 2022 г.) делегация Парткома, Народного совета, Народного комитета, Комитета ОФВ г. Ханоя во главе с членом Политбюро, Секретарем Парткома города, главой делегации депутатов НС от города Ханоя Динь Тиен Зунгом возложила венок к памятнику Ленину в районе Бадинь, Ханой.
 Фото: VNA  
В состав делегации вошли члены ЦК КПВ: Постоянный заместитель секретаря Парткома Нгуен Тхи Туен, Заместитель секретаря Парткома – Председатель Народного комитета города Чан Ши Тхань, члены Постоянного бюро Парткома, руководители департаментов, ведомств и отраслей города.

Перед памятником Ленину члены делегации с уважением вспомнили о великих заслугах Ленина в революционном деле мира и Вьетнама. Руководители Ханоя выразили решимость и впредь придерживаться марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина, для того, чтобы сделать столицу Вьетнама все более богатой и цивилизованной, современной.

В тот же день представители столичной молодежи, органов, организаций и подразделений г. Ханоя возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.

Нянзан Онлайн/ВИА

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