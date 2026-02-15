Руководители города Хошимин возложили благовония в память о павших героях по случаю Тэта Бинь Нго 2026 года

Член Политбюро, секретарь Парткома Хошимин Чан Лыу Куанг вместе с делегацией города почтил память павших героев на Городском кладбище павших героев в квартале Лонгбинь (Фото: ВИА)







Сразу после церемонии возложения цветов и благовоний делегаты зажгли благовония у каждой могилы — места упокоения почти 14 500 павших героев — выражая благодарность и признательность.





Затем делегация посетила Городское кладбище (квартал Линьсуан), где возложила цветы и благовония в память поколений руководителей и ветеранов революции, внёсших значительный вклад в дело строительства и защиты Отечества.





Руководители города также возложили цветы и благовония в память о Хо Ши Мин в Музее Хо Ши Мина (городской филиал, квартал Сомтьеу) и в Парке памятника Хо Ши Мину на пешеходной улице Нгуенхюэ (квартал Сайгон); возложили цветы и благовония в память о Тон Дык Тханг в Музее Тон Дык Тханга (квартал Сайгон).





В то же утро другая делегация руководства города во главе с председателем Народного комитета города Нгуен Ван Дыоком возложила венки и благовония в память о павших героях в Мемориальном храме Бензыок — Кути, на кладбище павших героев общины Западного Ан-ньон и на Политическом кладбище города; также были возложены цветы и благовония в память о Матери-героине Вьетнама, Герое Народных вооружённых сил Нгуен Тхи Рань в её мемориальном доме.