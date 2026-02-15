Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Руководители города Хошимин возложили благовония в память о павших героях по случаю Тэта Бинь Нго 2026 года

По случаю праздника Тэт Бинь Нго 2026 года утром 13 февраля делегация руководства Городского партийного комитета, Народного совета, Народного комитета и Комитета Отечественного фронта Вьетнама города Хошимина во главе с членом Политбюро, секретарём городского парткома Чан Лыу Куангом совместно с делегацией Вооружённых сил 7-го военного округа посетила Кладбище павших героев города Хошимина на «Безымянном холме» (квартал Лонгбинь), где возложила венки и благовония в память о павших героях.
Член Политбюро, секретарь Парткома Хошимин Чан Лыу Куанг вместе с делегацией города почтил память павших героев на Городском кладбище павших героев в квартале Лонгбинь (Фото: ВИА)

В торжественной и проникновенной обстановке делегация с глубоким почтением возложила цветы и благовония в память о Матерях-героинях Вьетнама и павших героях. Участники церемонии почтили их память минутой молчания, выразив искреннюю признательность за заслуги Матерей-героинь Вьетнама и почтив светлую память павших героев - лучших сыновей народа, которые, не жалея крови и юности, посвятили себя делу национального освобождения и объединения страны.

Сразу после церемонии возложения цветов и благовоний делегаты зажгли благовония у каждой могилы — места упокоения почти 14 500 павших героев — выражая благодарность и признательность.

Затем делегация посетила Городское кладбище (квартал Линьсуан), где возложила цветы и благовония в память поколений руководителей и ветеранов революции, внёсших значительный вклад в дело строительства и защиты Отечества.

Руководители города также возложили цветы и благовония в память о Хо Ши Мин в Музее Хо Ши Мина (городской филиал, квартал Сомтьеу) и в Парке памятника Хо Ши Мину на пешеходной улице Нгуенхюэ (квартал Сайгон); возложили цветы и благовония в память о Тон Дык Тханг в Музее Тон Дык Тханга (квартал Сайгон).

В то же утро другая делегация руководства города во главе с председателем Народного комитета города Нгуен Ван Дыоком возложила венки и благовония в память о павших героях в Мемориальном храме Бензыок — Кути, на кладбище павших героев общины Западного Ан-ньон и на Политическом кладбище города; также были возложены цветы и благовония в память о Матери-героине Вьетнама, Герое Народных вооружённых сил Нгуен Тхи Рань в её мемориальном доме.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам начнёт выдавать электронные свидетельства о техническом осмотре автомобилей с 1 марта

Вьетнам начнёт выдавать электронные свидетельства о техническом осмотре автомобилей с 1 марта

Департамент регистрации Вьетнама с 1 марта перейдёт на выдачу электронных свидетельств о техническом осмотре автомобилей с интегрированным QR-кодом и указанием уровня выбросов. Эта мера направлена на предотвращение подделок и сокращение расходов.
ПОДРОБНЕЕ

Top