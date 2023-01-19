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Руководители Вьетнама и Китая обменялись приветствиями по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений

Генеральный секретарь партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений
  Переговоры Генерального секретаря партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с Генеральным секретарем партии, Председателем КНР Си Цзиньпином по случаю официального визита лидера Вьетнама в Китай с 30 октября по 1 ноября 2022 г. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами (18 января 1950 - 2023 гг.).

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ, а также премьер-министр Китая Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу также обменялись поздравительными телеграммами соответственно.

По этому случаю, Министр иностранных дел Буй Тхань Сон также обменялся приветствиями со своим китайским коллегой Цинь Ганем.

ИЖВ/ВИА

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