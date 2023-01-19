НОВОСТИ
Руководители Вьетнама и Китая обменялись приветствиями по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ, а также премьер-министр Китая Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу также обменялись поздравительными телеграммами соответственно.
По этому случаю, Министр иностранных дел Буй Тхань Сон также обменялся приветствиями со своим китайским коллегой Цинь Ганем.