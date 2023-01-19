Руководители Вьетнама и Китая обменялись приветствиями по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений

Переговоры Генерального секретаря партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с Генеральным секретарем партии, Председателем КНР Си Цзиньпином по случаю официального визита лидера Вьетнама в Китай с 30 октября по 1 ноября 2022 г. Фото: ВИА