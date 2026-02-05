Рост экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в январе почти на 30%

Предварительная обработка бананов перед поставкой на рынок. Фото: ВИА. Предварительная обработка бананов перед поставкой на рынок. Фото: ВИА



По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, в январе 2026 года экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама, по оценкам, составил почти 6,51 млрд долл. США, что на 29,5% больше, чем годом ранее.

В том числе экспорт сельскохозяйственной продукции достиг около 3,6 млрд долл. США, увеличившись на 41,8%; продукции животноводства — 47,5 млн долл. США, рост на 20,2%; продукции рыболовства — 940 млн долл. США, рост на 21,5%; лесной продукции — 1,72 млрд долл. США, рост на 13%.

Что касается рынков сбыта, Азия по-прежнему остаётся крупнейшим регионом экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама, на неё приходится 45,3% общей доли. Далее следуют Америка с 22,7% и Европа с 13,4%. Доли Африки и Океании остаются незначительными и составляют соответственно 2,6% и 1,4%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в январе 2026 года в Азию, по оценкам, выросла на 41,1%; в Америку — на 22,4%; в Европу — на 11,2%; в Африку — на 21,6%; в Океанию — на 32,3%.

Если рассматривать отдельные рынки, Китай, Соединённые Штаты и Япония остаются тремя крупнейшими импортёрами сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама с долями 22,6%, 20,4% и 7% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Китай резко вырос на 66,1%, в США — на 21,6%, в Японию — на 19,6%.

К экспортным сельскохозяйственным товарам, продемонстрировавшим высокий рост в январе 2026 года, относятся кофе, каучук, чай, рис, фрукты и овощи, орехи кешью и чёрный перец, причём увеличение зафиксировано как по объёму, так и по стоимости по сравнению с прошлым годом.

Кофе и каучук продолжают играть ключевую роль. Экспорт кофе составил около 180 тыс. тонн на сумму 981 млн долл. США; экспорт каучука — около 220 тыс. тонн на сумму 416 млн долл. США, оба показателя значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние экспортные цены на эти товары остаются стабильными, а основными рынками сбыта являются Европа и Азия.

Чай и рис также показали заметный рост как по объёму, так и по экспортной выручке. Экспорт чая достиг около 14 тыс. тонн на сумму 23 млн долл. США; экспорт риса — около 600 тыс. тонн на сумму 370 млн долл. США. Несмотря на небольшое снижение экспортных цен на чай, выручка выросла за счёт увеличения объёма поставок; в то же время экспортная цена риса выросла примерно на 4% и в среднем составила 616,6 долл. США за тонну.

Фрукты и овощи остаются одним из наиболее ярких сегментов: экспортная выручка в январе 2026 года, по оценкам, достигла около 750 млн долл. США, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай по-прежнему является крупнейшим рынком, наряду с положительной динамикой экспорта в США.

Экспорт орехов кешью и чёрного перца также сохраняет высокие темпы роста. Поставки орехов кешью составили около 65 тыс. тонн на сумму 434 млн долл. США; чёрного перца — около 20 тыс. тонн на сумму 133 млн долл. США. Оба показателя выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, несмотря на небольшое снижение средних экспортных цен.

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды отмечает, что развитие рынков и стимулирование потребления сельскохозяйственной продукции являются сквозными задачами отрасли. Профильные подразделения продолжают тесно увязывать производство с рынком, активизировать торговое продвижение, рекламу продукции, а также оказывать поддержку предприятиям и кооперативам в расширении рынков сбыта как внутри страны, так и за рубежом.

Наряду с этим отрасль продолжает структурную перестройку сельского хозяйства в направлении повышения добавленной стоимости и устойчивого развития, в соответствии с требованиями безопасности пищевых продуктов и прослеживаемости происхождения. Перестройка осуществляется не только в растениеводстве, животноводстве, рыболовстве и лесном хозяйстве, но и по всей цепочке создания стоимости — от производства до переработки и потребления, с гибкой адаптацией к требованиям каждого экспортного рынка.