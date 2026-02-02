Рост популярности Вьетнама среди туристического потока из России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что эти результаты превышают итоги аналогичного периода прошлого года на 5–10%.

С мнением Ромашкина согласны и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Так, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян ожидает увеличения числа поездок в эти дни на 10–15% год к году, абсолютные данные он не привел. Спрос на путешествия в период праздничных дней в феврале и марте прибавил 42%, утверждают в сервисе «Островок». Представитель Anex заметил рост интереса к бронированию туров на эти даты на 35–40%. О двукратном увеличении числа поездок, говорит представитель Fun&Sun.

По официальным данным, в День защитника отечества и 8 марта россияне будут отдыхать по три дня (с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта), но туроператоры учитывают и более длительные по времени поездки, которые включают эти даты.

Направления для путешествий на предстоящие праздники в целом остались теми же, что и в прошлом году.

По данным Level.Travel, лидерами по числу бронирований на первые праздники являются Египет (с долей 29%), ОАЭ (23%) и Таиланд (18%). На 8 марта первенство у ОАЭ (23%) и тех же Египта (22%) и Таиланда (16%).

В компании также отмечают рост популярности Вьетнама (доли 12% и 11% соответственно).

Представитель «Островка» подтверждает, что число бронирований туров в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индонезию и Египет на эти даты увеличилось год к году на 78%.

Однако он утверждает, что самыми популярными у туристов на предстоящие праздники стали страны ближнего зарубежья – Белоруссия, Армения, Узбекистан, Грузия, Казахстан. Здесь рост в среднем составил 89%.

Популярность поездок за границу в период праздников PR-директор Tez Tour Жанна Богачева связывает со стабильным спросом на отдых в других странах и снижением стоимости путевок в рублевом выражении.

Зарубежные поездки сейчас обходятся дешевле, чем год назад, подтверждает управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

По данным Level.Travel, зарубежные туры за год в среднем снизились в цене на 16%. Например, поездка в Египет на эти дни будет стоить примерно 185 000 руб., а это на 24% меньше, чем было годом ранее. Путевки в ОАЭ подешевели на 27% до 218 000 руб., в Китай – на 31% до 204 000 руб.

Представитель «Островка» уверяет, что средний тариф размещения в заграничном отеле за год исходя из совершенных бронирований упал на 15% до 9200 руб. А вот в Onlinetours говорят о росте среднего чека на 20,1%, но объясняют это попаданием в топ-5 самых популярных направлений для поездок Вьетнама, который вытеснил из рейтинга более бюджетную Турцию.