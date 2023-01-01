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Рост и инклюзивное развитие - двойная миссия сельского хозяйства и развития сельских районов в 2023 году
По словам министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоана, Вьетнам открыл множество требовательных рынков для сельскохозяйственной продукции, чтобы диверсифицировать рынки, разнообразить продукцию и в то же время доказать, что качество вьетнамской сельскохозяйственной продукции может быть гарантировано на самых требовательных рынках.
Открытие рынков создает большие возможности для производства и официального экспорта сельскохозяйственной продукции, способствуя реструктуризации экономики сельского хозяйства, принося выгоду производителям. Эффективная реализация правил рынка поможет сократить количество досмотров и карантина растений на пограничных пунктах/портах, поможет быстро пройти таможенное оформление и создаст благоприятные условия для экспортеров.
«Мы видим, что мышление сельскохозяйственного производства перешло на сельскохозяйственное экономическое мышление, начало укореняться в общественном сознании, фермерах и предприятиях. Также видно, что невозможно больше вернуться на путь сельскохозяйственного производства, просто принимая в качестве основной цели критерий урожайности.
Изначально было проведено множество исследований экспертами, учеными и совершено множество активностей со стороны ассоциаций, отраслей, товаров, фермерских организаций, которые думают о том, как создать добавленную стоимость в соответствии с тенденциями сельскохозяйственной экономики», - подчеркнул министр Ле Минь Хоан.
Министр Ле Минь Хоан сказал, что это сигналы, свидетельствующие о том, что Резолюция № 19-NQ/TW ЦК КПВ о сельском хозяйстве, фермерах и сельских районах до 2030 года, с видением до 2045 года или Стратегия устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов на период 2021 - 2030 гг., с видением до 2050 года, начали распространяться в обществе, а осознание обществом роли сельского хозяйства или мышление о развитии сельского хозяйства трансформировалось в новое мышление, новую модель, многозначный интегрированный рост.
По словам министра Ле Миня Хоана, миссия сектора сельского хозяйства заключается не только в решении проблем роста, но и инклюзивной проблемы десятков миллионов фермеров и работников сельскохозяйственного сектора и сферы услуг. Роль сельского хозяйства заключается в общей экономической и социальной структуре. Во многих случаях, если подходить только к показателям роста, нельзя увидеть влияние сектора на общество.
Что касается ориентиров на 2023 и последующие годы, министр Ле Минь Хоан отметил, что Вьетнам должен определить, что сельскохозяйственный сектор всегда будет сталкиваться с трудностями и вызовами. Когда мир меняется, необходимо иметь план для проактивной адаптации. Однако эти трудности не равны все более строгим рыночным стандартам.
Он подчеркнул: «это давление, которое требует изменений в сельскохозяйственном секторе. Но перед лицом такого давления изменений, если мы будем проактивно меняться, это будет менее рискованно и даст возможность создать имидж ответственного и устойчивого вьетнамского сельского хозяйства».
По словам министра, на COP 26 Вьетнам взял на себя обязательства как по обеспечению роста производства, так и по защите окружающей среды; созданию ответственного и устойчивого сельского хозяйства, присоединяющегося к глобальной цепочке создания стоимости, глобальной системе снабжения продуктам питания и продовольствием. Эти обязательства должны сопровождаться конкретными действиями, ответственностью производителей, фермеров, рыбаков и бизнеса.
Кроме того, в настоящее время важным вопросом является занятость населения в сельской местности, так как реорганизация производства создаст много рабочих мест для сельской местности. В 2023 году Вьетнам должен углубиться в сельскую экономику, создав много рабочих мест в сельской местности. Для этого формы деятельности кооперативов, продукты ОООП, агротуризм... должны быть другими.
Для решения проблемы занятости в сельской местности необходимо перейти в сферу промышленностей и услуг или создать больше рабочих мест в сельской местности за счет сельскохозяйственной и несельскохозяйственного хозяйства. Именно на эти вопросы направлена Национальная целевая программа строительства новой деревни на 2021-2025 гг.