Рост доходов государственного бюджета за два месяца превысил 13%

В частности, внутренние доходы составили 558,1 трлн донгов, что соответствует 25,4% от бюджетного назначения и на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом; доходы от продажи сырой нефти достигли примерно 5,1 трлн донгов, что составляет 11,9% от бюджетного назначения и на 42,2% меньше по сравнению с тем же периодом; а доходы от импортно-экспортной деятельности достигли 38 трлн донгов, что составляет 13,7% от бюджетного назначения и на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом.



Общий объём расходов государственного бюджета за первые два месяца оценивается в 311 трлн донгов, что соответствует 9,8% от бюджетного назначения и на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В том числе расходы на инвестиции в развитие составили около 42,5 трлн донгов, что равно 3,8% от бюджетного назначения, утверждённого Национальным собранием; уровень освоения средств оценивается в 4,3% от капитальных инвестиций в развитие, установленного Премьер-министром; расходы на выплату процентов по государственному долгу достигли около 22,3% от бюджетного назначения; текущие расходы - около 13,3%.



Министерство финансов также сообщило, что бюджетные расходы в течение двух месяцев осуществлялись в соответствии с утверждённым планом, обеспечивая потребности социально-экономического развития, обороны и безопасности, государственного управления, а также погашение наступающих долговых обязательств. Одновременно были обеспечены выплаты заработной платы, пенсий и социальных пособий из государственного бюджета, эффективно реализованы меры социальной защиты населения, что создало условия для того, чтобы получатели социальных выплат благополучно встретили традиционный Новый год по лунному календарю.



Кроме того, по решению Премьер-министра было выделено 15 527 тонн риса из государственного резерва для оказания помощи населению в период праздника Тэт и в период межсезонья в начале года.



Баланс центрального бюджета и бюджетов всех уровней местных органов власти был обеспечен. По состоянию на конец февраля было размещено государственных облигаций на сумму 60,5 трлн донгов со средним сроком обращения 10,03 года и средней процентной ставкой 4,05% годовых.