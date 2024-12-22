Рост ВВП Вьетнама превзойдет показатели других стран региона

Ожидается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама достигнет 6,7% в этом году и 6,5% в следующем, что будет обусловлено сильным производственным сектором и быстрым восстановлением внутреннего спроса. Ключевым источником роста для Вьетнама в следующем году станет экспорт продукции обрабатывающей промышленности.

В 2025 году рост потребления будет в значительной степени поддерживаться более сильным ростом заработной платы, в основном за счет последующих ПИИ. В 2022 году работники сектора ПИИ зарабатывали примерно на 14% больше, чем работники негосударственного сектора.

Туризм также станет дополнительным фактором роста, хотя его влияние, вероятно, будет менее значительным, чем в этом году. В 2023 году доходы от туризма составили 6,6% от номинального ВВП.

Среди стран Азии Вьетнам занял второе место по объемам доходов от туризма в этом году, уступив лишь Японии. Дополнительные экономические эффекты, связанные с туристическими поступлениями, будут способствовать стимулированию внутреннего потребления.

Несмотря на то, что в следующем году ожидается замедление роста мирового спроса на микросхемы из-за сильных базовых эффектов и краткосрочного снижения спроса, он все же должен остаться положительным.

Ранее накопленные запасы после сбоев в цепочке поставок способствовали образованию избытков, а спрос в автомобильной, мобильной и компьютерной отраслях остался низким.

Согласно данным Oxford Economics, их индекс экспорта микросхем в Азии показывает, что с начала года темпы роста экспорта микросхем замедлились. Во Вьетнаме это привело к снижению объемов производства электронных компонентов в годовом выражении начиная с середины 2024 года.

Другие субкомпоненты, связанные с электроникой и составляющие ее экспорт, также не демонстрируют высоких показателей.

По мнению Oxford Economics, в 2025 году в обрабатывающей промышленности должно быть достаточно благоприятных факторов для поддержания стабильности. Одним из таких факторов станет развитие искусственного интеллекта, в частности рост инвестиций в центры обработки данных по всему миру, что обеспечит долгосрочный структурный толчок для отрасли.

Другими крупными экспортирующими отраслями являются машиностроение и электротехника, текстиль и сельское хозяйство. Ожидается, что повышение экспортных заказов в следующем году перед введением новых тарифов сможет компенсировать слабый спрос на электронику в краткосрочной перспективе.

Увеличение фискального стимула в США также представляет собой риск роста для 2025 года, учитывая, что США являются крупнейшим экспортным направлением Вьетнама, отмечается в исследовании.

По мнению Oxford Economics, рост притока ПИИ будет продолжаться, хотя и более медленными темпами. Согласно прогнозу, рост инвестиций в 2025 году составит 7,2%, что выше уровня в 6,9%, ожидаемого в 2024 году.

Прогноз Oxford Economics совпадает с прогнозами других международных финансовых институтов. Азиатский банк развития (АБР) ранее повысил свой прогноз для Вьетнама до 6,4% в этом году и 6,6% в 2025 году. HSBC также считает, что рост ВВП Вьетнама может достичь 7% в 2024 году и 6,5% в 2025 году, что является самым высоким показателем в АСЕАН-6. Standard Chartered прогнозирует, что в 2025 году рост ВВП Вьетнама составит 6,7%. В то же время UOB прогнозирует, что темпы роста Вьетнама в 2025 году составят 6,6 %, что будет самым высоким показателем в АСЕАН-6.