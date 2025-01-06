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Рост ВВП Вьетнама оценивается в 7,09% в 2024 году
Нгуен Тхи Хыонг показала, что восстановление экономики страны набирало обороты в течение всего года, причем в каждом квартале наблюдалось постепенное улучшение. В четвертом квартале рост составил 7,55%, сохранив траекторию роста с 5,98% в первом квартале, 7,25% во втором квартале и 7,43% в третьем квартале.
Сектор услуг стал основным драйвером роста в течение всего года, обеспечив 49,46% общего роста ВВП с увеличением на 7,38%. В то же время промышленный и строительный секторы, а также сектор сельского, лесного и рыбного внесли 45,17% и 5,37% в рост ВВП страны, увеличив его на 8,24% и 3,27%, соответственно.
ВВП Вьетнама достигнет более 11,51 квадриллиона донгов (476,3 миллиарда долларов США) в 2024 году, а ВВП на душу населения увеличится до 114 миллионов донгов (4 700 долларов США), что на 377 долларов США больше, чем в 2023 году. Производительность труда также значительно повысилась, достигнув 221,9 млн донгов (9 182 доллара США) на одного работника, что на 726 долларов США больше, чем в предыдущем году.
Структура экономики в 2024 году демонстрирует доминирование сектора услуг, на долю которого приходится 42,36% по сравнению с 42,3% в 2023 году. Промышленность и строительство составили 37,64 % ВВП, что несколько больше, чем в предыдущем году (37,58 %), а сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства сохранил стабильную долю в 11,86 %.
Нгуен Тхи Хыонг признала, что 2024 год стал свидетелем сложных глобальных вызовов с беспрецедентными факторами, включая военные конфликты, обострение стратегической конкуренции между державами, усиление торгового протекционизма и нарушение цепочек поставок. Кроме того, экстремальные погодные условия оказали катастрофическое воздействие на средства к существованию и социально-экономическое развитие многих стран. Тем не менее, она отметила, что мировая экономика демонстрирует признаки стабилизации: улучшается торговля, ослабевает инфляционное давление, а также улучшается ситуация на финансовом рынке и рынке труда.
Радужные экономические достижения 2024 года создали важную основу для ускорения роста Вьетнама в 2025 году и выполнения задач, поставленных в пятилетнем плане социально-экономического развития на период 2021-2025 годов, подчеркнула Нгуен Тхи Хыонг, добавив, что это будет огромная задача, требующая согласованных усилий всей политической системы, деловых кругов и народа.