Рост ВВП Вьетнама может превысить прогноз на 0,3%

На пресс-брифинге, посвященном итогам очередного заседания кабинета министров и онлайн-конференции между правительством и 34 провинциями и городами, а также 3321 общиной, районом и специальной зоной, Чан Ван Шон сообщил, что рост ВВП во втором квартале оценивается в 7,67%, в результате чего шестимесячный показатель достиг 7,31%. Однако обновленные данные по состоянию на 30 июня свидетельствуют о том, что темпы роста ВВП в первом полугодии могут оказаться выше первоначальных прогнозов благодаря улучшению ежемесячных показателей производства и доходов бюджета, стабильной макроэкономике и контролируемому уровню инфляции.



Министерство финансов сообщило, что в первом полугодии обрабатывающая и перерабатывающая промышленность выросла на 10%. Экспорт вырос на 14,4%, а положительное сальдо торгового баланса оценивается в 7,63 миллиарда долларов США. Общий объем розничных продаж товаров и доходов от потребительских услуг вырос на 9,3%.



Общий объем социальных инвестиций вырос на 9,8 % за первые шесть месяцев, а зарегистрированные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) достигли 21,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 32,6 % по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с 2009 года. Объем освоенных ПИИ составил более 11,7 миллиарда долларов США, увеличившись на 8,1 %.



Кроме того, бизнес-ландшафт продемонстрировал значительный динамизм: за этот период на рынок вышло и вернулось 152 700 предприятий, что на 20% больше, чем число предприятий, покинувших рынок.

По словам Чан Ван Шона, поскольку на горизонте маячат вызовы, правительство наметило ряд задач и мер на последние шесть месяцев года, включая тщательный мониторинг работы двухуровневой модели местной администрации, реализацию нормативных актов по децентрализации и распределению полномочий для своевременного предоставления рекомендаций и устранения узких мест, обеспечение беспрепятственного урегулирования административных процедур.



Поддержание макроэкономической стабильности должно быть в центре внимания, а Государственный банк Вьетнама должен использовать рациональные инструменты монетарной политики, процентные ставки и обменные курсы для поддержки производства и деловой активности, удовлетворяя при этом потребности экономики в капитале.



Правительство также стремится к освоению государственного инвестиционного капитала, стимулированию новых факторов роста, использованию 17 подписанных соглашений о свободной торговле и продвижению новых торговых пактов. Чан Ван Шон заявил, что необходимо приложить согласованные усилия, чтобы в этом году завершить строительство по меньшей мере 3000 километров скоростных дорог и более 1000 километров прибрежных дорог.



Все министерства, отрасли и местные органы власти должны работать над решением застарелых проблем, предотвращением расточительства и эффективной реформой административных процедур, добавил он.