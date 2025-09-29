НОВОСТИ
Россия планирует построить АЭС во Вьетнаме: межправительственное соглашение может быть подписано до конца года
По его словам, вопрос о возобновлении проекта строительства АЭС стал одним из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Думы и Национального собрания Вьетнама. «Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы», — сказал Шульгинов.
Он подчеркнул, что Россия обладает значительным опытом в строительстве и обеспечении безопасности атомных блоков и готова поделиться своими знаниями и опытом с вьетнамскими партнерами. «Росатом» готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200.
Вьетнам принял решение вернуться к проекту АЭС «Ниньтхуан-1», который был приостановлен в 2016 году.
Шульгинов входит в состав делегации Госдумы, находящейся с официальным визитом во Вьетнаме во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным.