Россия планирует построить АЭС во Вьетнаме: межправительственное соглашение может быть подписано до конца года

Россия и Вьетнам планируют подписать до конца года межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, передает ТАСС.
  Фото: Global Look Press  
«Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано», — заявил Шульгинов.

По его словам, вопрос о возобновлении проекта строительства АЭС стал одним из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Думы и Национального собрания Вьетнама. «Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы», — сказал Шульгинов.

Он подчеркнул, что Россия обладает значительным опытом в строительстве и обеспечении безопасности атомных блоков и готова поделиться своими знаниями и опытом с вьетнамскими партнерами. «Росатом» готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200.

Вьетнам принял решение вернуться к проекту АЭС «Ниньтхуан-1», который был приостановлен в 2016 году.

Шульгинов входит в состав делегации Госдумы, находящейся с официальным визитом во Вьетнаме во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

