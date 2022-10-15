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Россия и Вьетнам имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере искусственного интеллекта
По словам г-на Власова, Россия накопила значительный потенциал как в области технологий, так и знаний о технологиях искусственного интеллекта в области нормативно-правовой, гуманитарной и др. По словам г-на Власова, искусственный интеллект может найти применение в таких областях, как общественное администрация, умные города и здравоохранение. Е. Власов также привел пример сотрудничества между его Дальневосточным федеральным университетом и Сбербанком в разработке глобального Атласа искусственного интеллекта, приложения Госуслуги.
Е.Власов сказал, что это направление развития может быть очень важным в сотрудничестве между Россией и АСЕАН, включая с Вьетнамом, потому что во Вьетнаме есть большой спрос на развитие умных городов, приложений в сфере дорожного движения, здравоохранения, особенно после пандемии COVID-19. Г-н Власов также оценил Вьетнам как «плодородную землю», где благодаря многочисленным инвестициям могут развернуться все технологические и финтех-стартапы в области искусственного интеллекта.