Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Россия и Вьетнам имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере искусственного интеллекта

Во Вьетнаме есть большой спрос на развитие умных городов, приложений в сфере дорожного движения, здравоохранения, особенно после пандемии COVID-19.
  Фото для иллюстрации. Источник: Интернет  
13 октября на международной конференции «Россия и АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе: динамика сотрудничества, региональный прогресс и глобальный контекст», организованной Центром АСЕАН Московского университета международных отношений (МГИМО) заместитель Ректора по международным связям Дальневосточного федерального университета Евгений Власов заявил, что в настоящее время технологии искусственного интеллекта очень подходят для развития отношений между Россией и странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в том числе с Вьетнамом.

По словам г-на Власова, Россия накопила значительный потенциал как в области технологий, так и знаний о технологиях искусственного интеллекта в области нормативно-правовой, гуманитарной и др. По словам г-на Власова, искусственный интеллект может найти применение в таких областях, как общественное администрация, умные города и здравоохранение. Е. Власов также привел пример сотрудничества между его Дальневосточным федеральным университетом и Сбербанком в разработке глобального Атласа искусственного интеллекта, приложения Госуслуги.

Е.Власов сказал, что это направление развития может быть очень важным в сотрудничестве между Россией и АСЕАН, включая с Вьетнамом, потому что во Вьетнаме есть большой спрос на развитие умных городов, приложений в сфере дорожного движения, здравоохранения, особенно после пандемии COVID-19. Г-н Власов также оценил Вьетнам как «плодородную землю», где благодаря многочисленным инвестициям могут развернуться все технологические и финтех-стартапы в области искусственного интеллекта.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек Нгуен Фу Чонг требует сотрудничества, чтобы помочь Центральному нагорью развиваться быстрее и устойчивее

Генсек Нгуен Фу Чонг требует сотрудничества, чтобы помочь Центральному нагорью развиваться быстрее и устойчивее

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг обратился к центральным агентствам с просьбой увеличить помощь, развивать более быстрое и качественное сотрудничество с провинциями Центрального нагорья, чтобы помочь региону развиваться быстрее и устойчивее.
ПОДРОБНЕЕ

Top