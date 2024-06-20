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Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем
В преддверии своего очередного, уже пятого визита в Социалистическую Республику Вьетнам хотел бы со страниц авторитетного и влиятельного издания «Нянзан» поделиться своим видением истории, современного состояния и будущего российско-вьетнамского партнёрства.
Символично, что наша предстоящая поездка во Вьетнам пройдёт в те дни, когда отмечается 30-летие подписания российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Этот стратегический документ открыл широкие возможности для укрепления и развития всего комплекса двусторонних связей. На новом историческом этапе придал им мощный импульс и нарастающую динамику.
У истоков нашего двустороннего сотрудничества стоял великий сын вьетнамского народа и большой друг нашей страны Хо Ши Мин. В России чтят память этого выдающегося патриота, политика и государственного деятеля, который всегда твёрдо и непреклонно отстаивал суверенитет и свободу своей Родины. Отмечу, что в прошлом году в Санкт-Петербурге был установлен монумент первому Президенту Вьетнама в честь 100-летия посещения им «северной столицы» России.
Наша страна оказала весомое содействие героической борьбе вьетнамского народа с иностранными интервентами. А после победы и полного освобождения вьетнамской земли от оккупантов – советские строители, инженеры, врачи, педагоги, учёные помогали Вьетнаму в восстановлении страны. Многое сделали для наращивания его экономического и оборонного потенциала, решения первоочередных социальных задач.
Такие проверенные временем традиции товарищества и взаимопомощи служат прочным фундаментом для дальнейшего продвижения двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Вьетнам – древняя, яркая и самобытная цивилизация в мозаике многополярного мира. На международной арене Ханой проводит самостоятельную внешнюю политику, является решительным сторонником справедливого мироустройства с опорой на международное право, на принципы равенства всех государств и невмешательства в их внутренние дела.
Мы высоко ценим то, что у наших стран – совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединённых Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности – на инклюзивной и недискриминационной основе.
Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Всё это – в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений.
Важно, что обе страны на постоянной основе уделяют серьёзное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций. Так, по данным российской статистики, в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 8%, а в первом квартале текущего года – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Вьетнам экспортируются продовольствие, минеральное сырье, машины и оборудование. Многие вьетнамские товары, в том числе одежда, фрукты, овощи и другая сельхозпродукция, находят своих потребителей на российском рынке. Закрепить и развить эти позитивные тенденции помогает Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, заключённое в 2015 году.
Между нашими странами существует возможность расчетов в национальных валютах – российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объёма двусторонней торговли. А в первом квартале этого года – уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях. Большую роль в обеспечении надёжных финансовых расчётов играет совместный Вьетнамско-Российский банк, в церемонии открытия которого участвовал ещё в 2006 году. Рассчитываем, что он и далее продолжит свою работу, активно содействуя углублению экономического сотрудничества между нашими государствами.
Стратегически важной отраслью двусторонней кооперации остаётся энергетическая сфера. Высокую эффективность демонстрирует совместное предприятие «Вьетсовпетро», которое на протяжении более четырёх десятилетий осваивает месторождения вьетнамского континентального шельфа. Объём нефти, добытой им за все годы, превысил 250 миллионов тонн. В Ненецком автономном округе России успешно действует совместная компания «Русвьетпетро», созданная в 2008 году. В сложных условиях Крайнего Севера она извлекла из недр уже свыше 35 миллионов тонн нефти. В свою очередь, «Газпром» ведёт добычу газа во Вьетнаме, а другая крупная российская компания – «Новатэк» – намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории.
Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии «Росатома» Центра ядерной науки и технологий. Отмечу в этой связи, что российская госкорпорация в целом готова помочь вьетнамским партнёрам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, включая укрепление её кадрового потенциала.
Наша страна традиционно вносит большой вклад в развитие гидроэнергетического потенциала Вьетнама. Так, компания «Русгидро» заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.
В Дананге развивает свою деятельность совместное предприятие «ГАЗ – Тханьдат» по сборке автомобильной техники российской марки ГАЗ.
Рассчитываем, что вьетнамские инвесторы также будут более активно использовать широкие возможности работы на российском рынке. Как, например, это делает вьетнамская компания «ТиЭйч Груп», которая строит молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.
И конечно, не могу не сказать о давних традициях двустороннего сотрудничества в образовательной сфере. За прошедшие десятилетия в нашей стране прошли обучение, повысили свою квалификацию десятки тысяч вьетнамских специалистов в самых разных областях, несколько тысяч – получили учёные степени. Намерены и впредь уделять партнёрству в этой сфере повышенное внимание. В том числе – продолжим подготовку вьетнамских граждан в российских вузах за счёт федерального бюджета. Будем всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных академических проектов и программ. Ярким примером такого позитивного взаимодействия наших стран служит работа Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, в рамках которого многие годы ведутся прикладные и фундаментальные исследования.
Естественно, будем и далее развивать гуманитарные контакты. Знаю, что многие вьетнамцы хорошо понимают и любят русскую музыку, литературу, кинематограф. А в России проявляют неподдельный интерес к самобытному вьетнамскому искусству. Лучше познать его помогут Дни культуры Вьетнама в России, которые планируется организовать в начале будущего месяца.
Углублению взаимопонимания между нашими народами, безусловно, способствует туризм. Вьетнам давно стал одним из популярных мест отдыха россиян, а вьетнамских граждан всегда привлекали достопримечательности нашей страны. Активизации встречных турпотоков способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов.
Вместе с вьетнамскими друзьями продолжим наращивать двусторонние связи, развивать сотрудничество на благо наших народов, в интересах стабильности и процветания в регионе и мире в целом. И уверен, что наши страны, опираясь на лучшие традиции дружбы, взаимного доверия и взаимопомощи, добьются всех поставленных масштабных целей.
Желаю народу Социалистической Республики Вьетнам – мира, благополучия и процветания.