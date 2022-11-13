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Россия желает, чтобы Вьетнам и дальше оставался мостом со странами АСЕАН

По сообщению корреспондента ВИА в Пномпене, во второй половине дня 12 ноября министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по случаю участия в 40-м и 41-м саммитах АСЕАН и других связанных конференциях в Пномпене, Королевство Камбоджа. На встрече министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам придает большое значение Всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и заинтересован в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Со своей стороны, С. Лавров подтвердил, что Россия всегда считает Вьетнам своим важным партнером в регионе, выразил пожелание, чтобы Вьетнам и дальше оставался для России мостом для расширения отношений со странами АСЕАН.

Оба министра были удовлетворены тем, что в последнее время политические отношения продолжали поддерживаться посредством обменов и контактов, развернутых обеими сторонами по различным каналам, договорились в ближайшее время организовать 24-е заседание Вьетнамско-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с целью конкретизации направлений сотрудничества в ближайшее время.

Буй Тхань Шон и Сергей Лавров согласились с тем, что министерствам иностранных дел двух стран следует и впредь укреплять свою координирующую роль в содействии выполнению договоренностей, достигнутых между высшими руководителями двух стран в целом, содействуя координации между двумя ведомствами в частности, включая реализацию план сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел.

Говоря о ситуации в Украине, министр Буй Тхань Шон сказал, что Вьетнам всегда обращает внимание и внимательно следит за развитием ситуации, подтверждая последовательную позицию Вьетнама о том, что все споры должны разрешаться мирными средствами в соответствии с основными принципами международного права и Уставом Организации Объединенных Наций, надеясь, что соответствующие стороны в ближайшее время положат конец конфликту и возобновят диалог.

Как активный и ответственный член международного сообщества Вьетнам готов способствовать развитию диалога и поиску мер для скорейшей стабилизации ситуации в Украине.

ВИА

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