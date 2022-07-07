Россия всегда являетсяодним из ведущих важных партнеров Вьетнама

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) и его российский коллега Сергей Лавров. Фото: ВИА

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил своему находящемуся в стране российскому коллеге Сергею Лаврову во время их переговоров в Ханое 6 июля, что Россия всегда является одним из важнейших партнеров во внешней политике Вьетнама.

Подчеркнув важность визита российского официального представителя в контексте празднования 10-летия всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, министр Шон подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и выражает признательность за искреннюю поддержку и помощь, которую российский народ оказал своим вьетнамским коллегам в борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в нынешнем строительстве и развитии страны.

Вьетнам придерживается внешней политики независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации отношений, заявил он, подтвердив последовательную позицию Вьетнама по международным и региональным вопросам, включая проблему Украины.

Министр иностранных дел Вьетнама выразил надежду на то, что профильные министерства и ведомства России будут и впредь создавать благоприятные условия для проживания, учебы и ведения бизнеса вьетнамской общины в России.

Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Вьетнам является одним из надежных и важных традиционных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразив пожелание, чтобы стороны и впредь прилагали усилия для того, чтобы их всестороннее стратегическое партнерство приносило еще больше плодов.

Он высоко оценил роль Вьетнама в регионе и в АСЕАН и подтвердил поддержку центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре. Он сказал, что, по его мнению, Вьетнам послужит важным мостом, который поможет России в дальнейшем укрепить сотрудничество с регионом, в том числе в продвижении стратегического партнерства между АСЕАН и Россией.

На переговорах стороны рассмотрели ход выполнения договоренностей, достигнутых высокопоставленными руководителями двух стран за прошедшее время, и обсудили меры по развитию двустороннего всестороннего стратегического партнерства.

Они также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжать укреплять координацию в региональных и международных организациях и форумах.



